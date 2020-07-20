В водоемах Таймыра не нашли превышения ПДК вредных веществ

"С начала ликвидации аварии взято 40 проб воды, 10 проб почвы. В результате отбора проб 17 июля в реке Большая Хета (источник водоснабжения), а также в месте впадение ручья из большого озера в реку превышение ПДК отсутствует", - говорится в сообщении.