В водоемах Таймыра не нашли превышения ПДК вредных веществ

КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Превышение ПДК в водоемах, в том числе использующихся для водоснабжения, прилегающих к району разлива авиатоплива на Таймыре, отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера.
"С начала ликвидации аварии взято 40 проб воды, 10 проб почвы. В результате отбора проб 17 июля в реке Большая Хета (источник водоснабжения), а также в месте впадение ручья из большого озера в реку превышение ПДК отсутствует", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что работы по перевозке топливно-водяной смеси в место временного хранения завершены. Всего перевезено 85 кубометров. В месте разлива продолжается обработка сорбентами водных поверхностей и мониторинг экологической обстановки.
На месте чрезвычайной ситуации работают 31 человек, 11 единиц техники. Спасатели Мурманского спасательного отряда убыли в Мурманск.
13 июля, 14:07WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре