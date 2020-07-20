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В водоемах Таймыра не нашли превышения ПДК вредных веществ
Превышение ПДК в водоемах, в том числе использующихся для водоснабжения, прилегающих к району разлива авиатоплива на Таймыре, отсутствует, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:25
новости - экология
следственный комитет россии (ск рф)
таймыр
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - экология, следственный комитет россии (ск рф), таймыр, красноярский край, происшествия

В водоемах Таймыра не нашли превышения ПДК вредных веществ

10:25 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр ПоляковПолуостров Таймыр
Полуостров Таймыр
© РИА Новости / Александр Поляков
Полуостров Таймыр. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Превышение ПДК в водоемах, в том числе использующихся для водоснабжения, прилегающих к району разлива авиатоплива на Таймыре, отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера.
"С начала ликвидации аварии взято 40 проб воды, 10 проб почвы. В результате отбора проб 17 июля в реке Большая Хета (источник водоснабжения), а также в месте впадение ручья из большого озера в реку превышение ПДК отсутствует", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что работы по перевозке топливно-водяной смеси в место временного хранения завершены. Всего перевезено 85 кубометров. В месте разлива продолжается обработка сорбентами водных поверхностей и мониторинг экологической обстановки.
На месте чрезвычайной ситуации работают 31 человек, 11 единиц техники. Спасатели Мурманского спасательного отряда убыли в Мурманск.
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
13 июля, 14:07
WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре
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Новости - ЭкологияСледственный комитет России (СК РФ)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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