Куба и США отмечают пять лет с момента восстановления отношений

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Пять лет с момента объявления о восстановлении дипломатических связей Кубы и США были лишь временным потеплением, и отношения, скорее, находятся в состоянии свободного падения, его могут остановить президентские выборы в Штатах, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

США и Вашингтоне и Куба 20 июля 2015 года вновь открыли посольства на территории друг друга. До того дипломатические контакты между странами осуществлялись через посольства Швейцарии Гаване , где действовали секции интересов двух стран. Окончание многолетней конфронтации тогда стало возможным благодаря новому курсу президента США Барака Обамы , который в декабре 2014 года объявил о принципиальном изменении вектора американской политики на этом направлении.

Однако нынешний президент США Дональд Трамп не дождался второй годовщины этого исторического соглашения между Вашингтоном и Гаваной и в июне 2017 года заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

"(Отношения) в свободном падении и откровенном ухудшении. Администрация Трампа испытывает явную враждебность по отношению к кубинскому правительству, у нее нет никакого интереса избегать эскалации", - считает профессор калифорнийского университета святых имен и эксперт по отношениям Кубы и США Артуро Лопес-Леви.

Разворот на 180

"Дональд Трамп сделал разворот на 180 градусов во внешней политике Соединенных Штатов в отношении Кубы. Он был далек от продолжения политики сближения, начатой Обамой, и напротив, приступил к ужесточению санкций против острова, атакуя основные источники дохода страны", - полагает доктор наук университета Париж-Сорбонна и профессор университета Реюньон Салим Ламрани.

Он отметил, что нападки совершаются на три основные отрасли – международную кооперацию в медицине, денежные переводы от кубинской общины в Соединенных Штатах и ​​туризм.

Администрация Трампа также решила применить закона Хелмса-Бертона, который позволяет преследовать иностранные компании, имеющие интересы на Кубе, в судах США с целью лишения Гаваны всех зарубежных инвестиций. Кроме того, Белый дом ввел санкции против нефтяных и судоходных компаний, имеющих коммерческие отношения с карибской страной.

"Существенных изменений в политике в отношении Кубы в нынешней администрации Трампа не будет, он продолжит применять устаревшие и контрпродуктивные меры, которые затронут кубинский народ, а также, в меньшей степени, народ США. Эта политика обречена на провал, поскольку, как показывает история двусторонних отношений с 1959 года, власти в Гаване никогда не соглашались вести переговоры под угрозой или по принуждению", - считает Ламрани.

После ноября

С ним согласен и Лопес-Леви, который полагает, что до выборов в США сложно ожидать каких-либо перемен.

"Если (бывший вице-президент США Джо) Байден победит, то, скорее всего, важные двусторонние вопросы будут разблокированы, и отношения вернутся к периоду Обамы или, по крайней мере, снова станут функциональными", - полагает эксперт.

Также будет интересно, какой баланс сложится в конгрессе, какие поправки смогут быть приняты на его декабрьской сессии. "Отношения с Кубой могут стать значимыми в качестве теста для принятия нового подхода к Латинской Америке", - считает Лопес-Леви.

"Если Джо Байден будет избран, он, скорее всего, вернется к конструктивной политике Обамы. Со своей стороны, Куба всегда подтверждала свою готовность мирным путем разрешить спор, несмотря на асимметричный характер конфликта, когда первая мировая экономическая держава навязывает осадное положение небольшой стране третьего мира", - отмечает Ламрани.

По его мнению, диалог должен основываться на ряде неоспоримых принципов: суверенное равенство, взаимность и невмешательство во внутренние дела.