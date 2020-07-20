На старт на Байконуре установили ракету с грузовиком "Прогресс"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" в понедельник вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщает " Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" в понедельник вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщает " Роскосмос ".

"После установки на стартовом комплексе площадки номер 31 в вертикальное положение к ней были подведены фермы обслуживания, и совместный расчет специалистов предприятий госкорпорации "Роскосмос" приступил к работам по графику первого стартового дня", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В четверг 23 июля состоится заседание госкомиссии, в ходе которого ракету допустят к заправке и пуску. Старт запланирован в тот же день в 17.26 мск. Полет к Международной космической станции пройдет по двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту состоится в 20.47 мск с возможным отклонением от этого времени в три минуты.

Корабль доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".