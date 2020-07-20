https://ria.ru/20200720/1574575879.html
На старт на Байконуре установили ракету с грузовиком "Прогресс"
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" в понедельник вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:41
2020-07-20T08:41
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
анатолий иванишин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" в понедельник вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщает "Роскосмос
".
"После установки на стартовом комплексе площадки номер 31 в вертикальное положение к ней были подведены фермы обслуживания, и совместный расчет специалистов предприятий госкорпорации "Роскосмос" приступил к работам по графику первого стартового дня", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
В четверг 23 июля состоится заседание госкомиссии, в ходе которого ракету допустят к заправке и пуску. Старт запланирован в тот же день в 17.26 мск. Полет к Международной космической станции
пройдет по двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту состоится в 20.47 мск с возможным отклонением от этого времени в три минуты.
Корабль доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".
Это будет пятый полёт "Прогресса" к станции с использованием сверхбыстрой трёхчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди
, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.