Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите

ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Две части метеорита, найденного в начале июля в Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии , откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил РИА Новости занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.

Как сообщалось ранее, 2 июля в ночном небе над центральной частью Японии был замечен огненный шар и слышен грохот. Вскоре у одного из домов в префектуре Тиба нашли два каменных осколка метеорита.

"Метеорит еще предстоит проанализировать, но внешне он представляет собой обыкновенный хондрит", - отметил ученый, имея в виду наиболее распространенный тип каменных метеоритов.

"В основном он состоит из пироксена, оливина и полевого шпата, которые встречаются и на Земле, но есть и металлические элементы. Второй осколок коричневатого оттенка, и это из-за коррозии металлических вкраплений", - пояснил Ёнэда.

Коррозия, предположительно, появилась уже на Земле после падения - из-за дождливой погоды в Японии.

"С учетом размеров двух осколков, в общей сложности размер самого метеорита составлял в диаметре примерно пять сантиметров. Но могло быть так, что это только лишь один кусок, отколовшийся от еще большего метеорита", - предположил исследователь.

По его словам, "каменные метеориты - это падающие на Землю осколки астероидов, движущихся по орбитам, и есть два астероида с похожими траекториями, но мы не можем определить, к сожалению, с какого из них к нам упали осколки".

Отвечая на вопрос о возможном возрасте осколков метеорита, Ёнэда отметил, что пока их только предстоит изучить, а на это может уйти месяц, но обычно возраст метеоритов составляет 4,6 миллиарда лет. "Считается, что столько лет назад сформировалась Солнечная система", - отметил ученый.

Астероиды, считает Ёнэда, - это каменные массы, которые остались в космосе, не став большими планетами при формировании Солнечной системы. Поэтому тогда они так и остались в таком состоянии.