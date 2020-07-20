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Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:01
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япония, в мире

Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите

07:01 20.07.2020
20133
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯпония
Япония
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил РИА Новости занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.
Как сообщалось ранее, 2 июля в ночном небе над центральной частью Японии был замечен огненный шар и слышен грохот. Вскоре у одного из домов в префектуре Тиба нашли два каменных осколка метеорита.
"Метеорит еще предстоит проанализировать, но внешне он представляет собой обыкновенный хондрит", - отметил ученый, имея в виду наиболее распространенный тип каменных метеоритов.
"В основном он состоит из пироксена, оливина и полевого шпата, которые встречаются и на Земле, но есть и металлические элементы. Второй осколок коричневатого оттенка, и это из-за коррозии металлических вкраплений", - пояснил Ёнэда.
Коррозия, предположительно, появилась уже на Земле после падения - из-за дождливой погоды в Японии.
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"С учетом размеров двух осколков, в общей сложности размер самого метеорита составлял в диаметре примерно пять сантиметров. Но могло быть так, что это только лишь один кусок, отколовшийся от еще большего метеорита", - предположил исследователь.
По его словам, "каменные метеориты - это падающие на Землю осколки астероидов, движущихся по орбитам, и есть два астероида с похожими траекториями, но мы не можем определить, к сожалению, с какого из них к нам упали осколки".
Отвечая на вопрос о возможном возрасте осколков метеорита, Ёнэда отметил, что пока их только предстоит изучить, а на это может уйти месяц, но обычно возраст метеоритов составляет 4,6 миллиарда лет. "Считается, что столько лет назад сформировалась Солнечная система", - отметил ученый.
Астероиды, считает Ёнэда, - это каменные массы, которые остались в космосе, не став большими планетами при формировании Солнечной системы. Поэтому тогда они так и остались в таком состоянии.
Как сообщалось ранее, это первый метеорит, найденный в Японии с 2018 года. Всего в этой стране он стал 53-м по счету и назван "метеоритом Нарасино" - по названию города, в районе которого он был обнаружен.
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