В Бурятии в поисках Ан-2 обследовали около тысячи квадратных километров

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека - экипаж и четыре пассажира. Самолет взлетел из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования неизвестен.