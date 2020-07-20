В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото

Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

"В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек", - сказал он.

При этом Борисевич отметил, что ученым еще предстоит "огромный пласт" аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов и государственная регистрация вакцинного препарата.

Выявление антител

Ученые-медики выявили антитела у добровольцев, также рассказал Борисевич. "Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - сказал он.

По его словам, высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины от COVID-19, сохранится в организме надолго.

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", - указал Борисевич.

Он подчеркнул, что научные достижения и опыт сотрудников 48-го ЦНИИ ВС РФ помогли значительно сократить сроки совместной с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19.

Вакцина центра Гамалеи

Технология создания вакцины от коронавируса центра Гамалеи запатентована, уникальна и превосходит западные аналоги, однако при необходимости РФ готова поделиться наработками с зарубежными коллегами, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, технология, по которой создана вакцина центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. "Та технология, которая нами сейчас предложена, она запатентована, уникальна и по своим параметрам, я готов это утверждать, превосходит возможности тех аналогичных продуктов, которые сейчас делаются на западе", - уверен Гинцбург.

Он рассказал, что вакцина центра двухкомпонентна, что позволяет создавать длительный иммунитет. "И скорее всего, если какое-нибудь заимствование пойдет сейчас, то заимствование нашей схемы иммунизации. И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией ", - добавил Гинцбург.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

По данным ВОЗ, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов. За последние сутки специалисты зафиксировали 166 735 новых случаев заражения и 4496 летальных исходов. При этом накануне ВОЗ отчиталась о рекордном приросте на 259 тысяч подтвержденных случаев.

По последним данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 14 043 176, скончались 597 583 пациентов с подтвержденным COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 376 748 и Европе - 3 060 525.