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Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
Самолет с гражданами России, которых вывезли из нескольких стран Африки, прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T02:47
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353
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Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву

02:38 20.07.2020 (обновлено: 02:47 20.07.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самолет с гражданами России, которых вывезли из нескольких стран Африки, прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала агентству, что "африканское турне" - сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки - проходило с 16 по 20 июля. Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля - Танзания, Либерия, Гана, Камерун; 18 июля - Уганда, Кения и снова Танзания; 19-20 июля - Иордания и, наконец, Москва.
Комментируя РИА Новости детали "турне", Захарова рассказала, что в ходе первой части людей забрали из пяти стран и перевезли в Танзанию, откуда они отправились транзитом через Иорданию в Москву. По славам официального представителя МИД России, "это действительно, наверное, самый сложный рейс".
Захарова подчеркнула, что "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают".
По ее словам, у россиян в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине. "То есть они просто (были) заблокированы", - отметила она.
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Представитель МИД рассказала, что сложность также заключалась и в "климатических условиях - жара, эпидемиологическая обстановка и просто погодные условия".
Отвечая на вопрос о том, кто возвращается в Россию, она указала, что это "люди с разными судьбами: это и люди, которые там работали, это и члены семей - у всех были свои обстоятельства". "Это долгожданная история", - сказала она.
Захарова также обратила внимание на то, что "количество людей, за которыми полетели, меньше, чем количество людей, которые готовили этот полет". "Там порядка более 100 человек, а готовили этот рейс... - одного экипажа только человек 40", - указала она.
Официальный представитель МИД России подытожила, что это "тот самый случай, когда один за всех и все за одного".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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