В Минобороны рассказали о результатах тестирования вакцины от COVID-19

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", - сказал он, говоря о вакцине, разработанной 48-м ЦНИИ совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, клинические испытания которой завершились в госпитале Бурденко.