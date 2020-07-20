В Минобороны рассказали о результатах тестирования вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины от COVID-19, разработанной при участии Минобороны РФ, сохранится в организме надолго, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", - сказал он, говоря о вакцине, разработанной 48-м ЦНИИ совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, клинические испытания которой завершились в госпитале Бурденко.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них порядка 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие вакцины на животных, около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей. Результаты предыдущих фаз уже опубликованы в рецензируемых научных журналах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.