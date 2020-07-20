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"Джокер" собрал больше всего зрительских жалоб в Великобритании
На "Джокера" поступило двадцать жалоб в Британский совет по классификации фильмов, больше, чем на любую другую картину 2019 года, сообщает NME. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:39
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"Джокер" собрал больше всего зрительских жалоб в Великобритании

00:39 20.07.2020
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На "Джокера" поступило двадцать жалоб в Британский совет по классификации фильмов, больше, чем на любую другую картину 2019 года, сообщает NME.
В годовом отчете Совета говорится, что большинство жалоб касались возраста 15 лет, с которого лента была разрешена к показу. Их авторы высказали мнение о том, что картина должна была быть 18+ из-за сцен насилия и жестокости. Были и те, кто хотел вообще ее запретить.
Хотя в "Джокере" есть насилие, Совет посчитал, что в фильме не показано "причинение боли и страданий" на которое желательно не смотреть до 18 лет.
В общей сложности на фильмы 2019 года поступило 149 жалоб, что меньше половины числа претензий 2018 года.
Кадр из фильма Джокер
14 июля, 11:26Культура
Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"
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