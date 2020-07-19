Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть

"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. <…> И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства".

Александр Лукашенко