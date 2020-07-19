Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574567307.html
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:48
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:0:2773:1561_1400x0_80_0_0_f21f49a213b92086bcc4cfda568a102b.jpg
https://ria.ru/20200719/1574560046.html
https://ria.ru/20200716/1574470619.html
За протестами кто-то стоит.... просто так народ на улицы организованно и подготовлено не выходит!
148
Оно боится
131
75
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:0:2773:1561_1400x0_80_0_0_f21f49a213b92086bcc4cfda568a102b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_42:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_23aa2a52a01e847049f06b0928ff46e7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_599:0:2647:2048_1400x0_80_0_0_1e78b8e4cf761ddaefc3a50129ca5a11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть

21:34 19.07.2020 (обновлено: 23:48 19.07.2020)
15676
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства.
Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля.
"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. <…> И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
По его словам, тогда было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно, еще столько же человек, "которые могли там шевелиться", а остальные — зеваки, которых надо было возвращать матерям под расписки.
"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным. <...> Никто против нас извне нападать не будет, ситуация другая", — добавил Лукашенко.
Светлана Тихановская
Вчера, 16:48
Сторонники Тихановской готовят IT-решение для выборов в Белоруссии
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, двоим отказали.
Лукашенко баллотируется на шестой срок.
В ходе кампании задержали ряд оппозиционных политиков и активистов, в стране проходят несанкционированные акции протеста.
После президентских выборов 19 декабря 2010-го, которые выиграл Лукашенко, несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска. Некоторые из собравшихся попытались силой ворваться в Дом правительства. Силовики разогнали собравшихся.
Сотни человек задержали. Несколько десятков, в том числе некоторых кандидатов, привлекли к уголовной ответственности. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования в 2015 году, что в том числе поспособствовало снятию санкций Евросоюза с Белоруссии.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
16 июля, 23:27
Глава ЦИК Белоруссии призвала людей не скапливаться возле офиса комиссии
67104486112
Обсудить 75
Александр ЛукашенкоЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
За протестами кто-то стоит.... просто так народ на улицы организованно и подготовлено не выходит!
19 июля, 21:58
Анна Луч
83220160
Оно боится
19 июля, 21:56
АНАлексей Некрасов
77530244
Рекомендуем
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Экспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Самолет Ан-2
В Бурятии пропал самолет Ан-2
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния