Ветераны конфликта в ПМР поддержат вотум недоверия правительству Молдавии

Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия правительства будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.

"Мы считаем, что это правительство должно уйти, поэтому соберемся в четверг, чтобы поддержать вотум недоверия правительству Кику. Призываем всех присоединиться к нам, не только ветеранов, но и всех неравнодушных. Если дата заседания парламента изменится, то мы сообщим об этом дополнительно", - заявил со сцены один из организаторов.