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Ветераны конфликта в ПМР поддержат вотум недоверия правительству Молдавии
Ветераны конфликта в Приднестровье намерены собраться на следующей неделе у здания парламента, чтобы поддержать вотум недоверия правительству Иона Кику,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:20
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ион кику, румыния, молдавия, ссср, в мире

Ветераны конфликта в ПМР поддержат вотум недоверия правительству Молдавии

13:20 19.07.2020
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© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПолицейский на улице Кишинева
Полицейский на улице Кишинева
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Полицейский на улице Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Ветераны конфликта в Приднестровье намерены собраться на следующей неделе у здания парламента, чтобы поддержать вотум недоверия правительству Иона Кику, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия правительства будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.
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"Мы считаем, что это правительство должно уйти, поэтому соберемся в четверг, чтобы поддержать вотум недоверия правительству Кику. Призываем всех присоединиться к нам, не только ветеранов, но и всех неравнодушных. Если дата заседания парламента изменится, то мы сообщим об этом дополнительно", - заявил со сцены один из организаторов.
Около трехсот участников приднестровского конфликта в воскресенье провели протест в центре Кишинева. Ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, которые обещало выделить после схожих протестов в марте и мае этого года. Схожий протест прошел в четверг, не обошлось без стычек с полицией, в результате было заведено уголовное дело из-за массовых беспорядков. Теперь ветераны требуют и отставки властей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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