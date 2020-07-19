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День металлурга в России
День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T02:39
россия
день металлурга
справки
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россия, день металлурга, справки

День металлурга в России

02:39 19.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота Первоуральского новотрубного завода
Работа Первоуральского новотрубного завода
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
В 2020 году День металлурга в России отмечается 19 июля.
Металлургия – одна из важнейших отраслей промышленности и область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы.
По типу металлургия делится на черную и цветную. Черная металлургия охватывает производство сплавов на основе железа (чугуна, стали, ферросплавов), а также марганца, хрома и ванадия.
Цветная металлургия включает производство большинства остальных металлов и, в зависимости от свойств металлов, делится на металлургию легких металлов (титан, алюминий, магний) и тяжелых металлов (медь, никель, свинец, цинк, олово). Основной акцент цветная металлургия делает на алюминиевую, медную и никелевую промышленность.
В связи с использованием атомной энергии развивается производство радиоактивных металлов.
Металлургические процессы применяются также для производства полупроводников и неметаллов (кремний, германий, селен, теллур, мышьяк, фосфор, сера и др.), некоторые из них получают попутно с извлечением металлов. В целом современная металлургия охватывает процессы получения почти всех элементов периодической системы, за исключением галоидов и газов. С ней тесно связаны производство огнеупоров, коксохимическая и ряд других отраслей промышленности.
Возникновение металлургии, как показывают археологические находки, относится к глубокой древности. Обнаруженные в 1950-1960-х годах в юго-западной части Малой Азии следы выплавки меди датируются VII–VI тысячелетием до нашей эры. Примерно в это же время человек познакомился с самородными металлами: золотом, серебром, медью, а затем и с метеоритным железом.
Сначала люди научились обрабатывать металлы в холодном состоянии, затем изобрели ковку – горячую кузнечную обработку. Во II тысячелетии до нашей эры начали широко применяться изделия из бронзы (сплава меди с оловом), которые по качеству значительно превосходили медные.
Примерно в середине II тысячелетия до нашей эры человек начал овладевать и искусством получения железа из руд. Сначала для этой цели использовали костры, а затем специальные плавильные ямы – сыродутные горны. Постепенно процесс совершенствовался: увеличивались размеры сыродутных горнов, улучшалась их форма, повышалась мощность дутья; в результате горны превратились в небольшие печи для производства сыродутного железа – домницы.
Дальнейшее увеличение размеров домниц привело в середине XIV века к появлению небольших доменных печей.
На территории России люди уже 2,5-3 тысячелетия тому назад умели получать железо из руд и изготовлять из него оружие, орудия труда и предметы домашнего обихода. Первые железоделательные заводы начали создаваться в XVI-XVII веках. Они строились вблизи старинных русских городов – Тулы, Каширы, Серпухова, в Новгородском крае и др. Уже к концу XVII века их суммарная производительность достигла 150 тысяч пудов (240 тысяч килограммов).
В начале XVIII века российская черная металлургия развивалась еще более быстрыми темпами. При Петре I Урал стал ведущим горно-металлургическим районом России. На Урале возникли крупные по тому времени железоделательные заводы – Каменский, Невьянский, Уктусский, Алапаевский и др. Одновременно продолжалось расширение и строительство предприятий в центральной части страны, близ Москвы, Липецка, Воронежа, в северо-западных районах.
В современной России металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей российской экономики. Вклад металлургии в ВВП России составляет 2,5%, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности – 17,4%, в экспорт – 10,0%, в экспорт обрабатывающей промышленности – 29,2%, в занятость – 2,6%.
Современные высокотехнологичные российские металлургические предприятия – это индустриальный каркас будущего России, с которым связано процветание многих больших и малых городов. На металлургических предприятиях занято свыше 900 тысяч человек, более чем в 55 городах металлургические предприятия являются градообразующими.
Интенсивное развитие металлургии – важнейший фактор роста смежных отраслей промышленности: машиностроения, судостроения, энергетики, авиации, транспорта. Один человек, занятый в металлургии, обеспечивает занятость до семи человек в смежных отраслях экономики.
За последние годы российская металлургия добилась значительных результатов. Россия занимает пятое место по объемам производства стали (после Китая, Индии, Японии и США).
Металлургическое производство в РФ в 2019 году выросло на 0,6% по сравнению с 2018 годом. Это произошло преимущественно за счет цветной металлургии, тогда как в черной металлургии произошел небольшой спад из-за резкого сокращения экспорта. При этом внутреннее потребление стальной продукции выросло на 3-5%. Производство цветных металлов выросло практически по всему их спектру. При этом производство золота в слитках увеличилось на 17%.
Несмотря на то, что с каждым годом появляются все новые сверхпрочные материалы, традиционная продукция черной и цветной металлургии остается широко востребованной во всех сферах нашей жизни. Без горняков и сталеваров невозможно сделать не только самый обычный гвоздь, но и сложнейшую технику, космический корабль или атомную станцию.
В День металлурга главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса ряд мероприятий пройдет онлайн.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияДень металлургаСправки
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