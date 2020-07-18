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Правительство нацсогласия Ливии пообещало отпустить двух россиян
Российский МИД получил от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, письменные заверения в том, что вопрос об освобождении... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:58
халифа хафтар
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халифа хафтар, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, оон, в мире

Правительство нацсогласия Ливии пообещало отпустить двух россиян

17:10 18.07.2020 (обновлено: 17:58 18.07.2020)
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© AFP 2020 / Mahmud TurkiaСотрудники сил безопасности в Триполи, Ливия
Сотрудники сил безопасности в Триполи, Ливия
© AFP 2020 / Mahmud Turkia
Сотрудники сил безопасности в Триполи, Ливия
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский МИД получил от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, письменные заверения в том, что вопрос об освобождении россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана решится в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что МИД активно занимается освобождением двух россиян из ливийской тюрьмы.

"Задействуем все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, с государствами, располагающими возможностями оказывать влияние на ПНС. В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения Мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время", — говорится в комментарии Захаровой.

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Дипломат напомнила, что МИД включился в эту работу сразу же после того, как получил по неофициальным каналам информацию о незаконном аресте россиян в Триполи в мае прошлого года.
"Направляли соответствующие сигналы Правительству национального согласия через его дипмиссию в Москве. В нажимном ключе регулярно поднимаем эту тему на всех встречах с представителями триполийских властей, добиваясь незамедлительного и безусловного освобождения", — добавила Захарова. В частности, по ее словам, глава ведомства Сергей Лавров выдвинул такое требование заместителю председателя ПНС Ахмеду Майтигу и главе МИД Мухаммеду Сияле, когда те были с визитом в Москве.
Официальный представитель МИД сообщила также, что российские дипломаты не смогли посетить Шугалея и Суэйфана в тюрьме, так как власти Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили им такой возможности.
"В нынешней ситуации любые поездки российских дипломатов в Ливию сопряжены с неприемлемо высокими рисками для их личной безопасности. Именно по этой причине посольство России в Триполи еще в 2013 году было эвакуировано в Тунис, чему предшествовало прямое нападение на него боевиков одной из столичных вооруженных группировок", — отметила Захарова.
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Cотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самира Суэйфана задержали в Триполи в мае прошлого года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что причиной стала попытка россиян повлиять на предстоящие выборы.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Халифа ХафтарСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
Популярные комментарии
А что там делают двое россиян?
18 июля, 18:15
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1112007
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