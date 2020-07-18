Вирусолог оценил исследование о "самом раннем" симптоме COVID-19

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в беседе с радиостанцией " Говорит Москва " прокомментировал исследование испанских ученых о том, что врачи находили у 29 процентов пациентов с COVID-19 сильную сыпь на слизистой ротовой полости.

Он отметил, что в оригинале статьи говорится о том, что лишь у части больных есть этот симптом. Вирусолог предположил, что он присущ не самому COVID-19, а смешанной инфекции, например энтеровирусу, который вызывает сыпь во рту. Вирусолог напомнил, что корь и краснуха также вызывают сыпь. Кроме того, существуют такие инфекции, как парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7 — ими также можно заразиться воздушно-капельным путем.

"Мое предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой, но с какой — надо, конечно, доказывать путем поиска их маркеров", — пояснил Нетесов.

По его мнению, нельзя говорить о том, что коронавирусная инфекция вызвала сыпь, — это, как подчеркнул вирусолог, в статье не утверждается.

"На самом деле, смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40 процентов, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной дополнительная инфекция", — объяснил Нетесов, отметив, что именно поэтому не у всех пациентов была сыпь.

Ранее испанские ученые опубликовали статью в журнале Jama Dermatology: в ней говорится о том, что у 29 процентов наблюдаемых пациентов была найдена энантема в ротовой полости, то есть сильная сыпь на слизистой оболочке. Отмечается, что сыпь появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции.

Бразилии и Индии. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 13,8 миллиона инфицированных, более 591 тысяч из них погибли. Университет Джонса Хопкинса заявляет о более 14,1 миллиона заболевших COVID-19, а число погибших превысило 603 тысячи. Больше всего случаев зафиксировано в США