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Вирусолог оценил исследование о "самом раннем" симптоме COVID-19
Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал исследование испанских ученых о том, что врачи... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, бразилия, индия, сша, испания, общество

Вирусолог оценил исследование о "самом раннем" симптоме COVID-19

15:45 18.07.2020 (обновлено: 19:37 18.07.2020)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач
Врач
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал исследование испанских ученых о том, что врачи находили у 29 процентов пациентов с COVID-19 сильную сыпь на слизистой ротовой полости.
Он отметил, что в оригинале статьи говорится о том, что лишь у части больных есть этот симптом. Вирусолог предположил, что он присущ не самому COVID-19, а смешанной инфекции, например энтеровирусу, который вызывает сыпь во рту. Вирусолог напомнил, что корь и краснуха также вызывают сыпь. Кроме того, существуют такие инфекции, как парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7 — ими также можно заразиться воздушно-капельным путем.
"Мое предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой, но с какой — надо, конечно, доказывать путем поиска их маркеров", — пояснил Нетесов.
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По его мнению, нельзя говорить о том, что коронавирусная инфекция вызвала сыпь, — это, как подчеркнул вирусолог, в статье не утверждается.

"На самом деле, смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40 процентов, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной дополнительная инфекция", — объяснил Нетесов, отметив, что именно поэтому не у всех пациентов была сыпь.

Ранее испанские ученые опубликовали статью в журнале Jama Dermatology: в ней говорится о том, что у 29 процентов наблюдаемых пациентов была найдена энантема в ротовой полости, то есть сильная сыпь на слизистой оболочке. Отмечается, что сыпь появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 13,8 миллиона инфицированных, более 591 тысяч из них погибли. Университет Джонса Хопкинса заявляет о более 14,1 миллиона заболевших COVID-19, а число погибших превысило 603 тысячи. Больше всего случаев зафиксировано в США, Бразилии и Индии.
В России число инфицированных достигло 765 437. Умерли за 12 247 человек, выздоровели — 546 863.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБразилияИндияСШАИспанияОбщество
Популярные комментарии
не контролируемое желание надеть маску и перчатки
18 июля, 16:49
alex4410qwert
2210000
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