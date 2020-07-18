В Югре локализовали природный пожар в районе двух городов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар, возникший неподалеку от двух соседних городов Югорск и Советский в Ханты-Мансийском автономном округе, локализован, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Утром во вторник ведомство сообщало, что около сотни спасателей ликвидируют природный пожар площадью 20 гектаров, который распространился в сторону городов Югорск и Советский.
Ситуацией, связанной с возгоранием леса рядом с Югорском и Советским, ранее заинтересовались следователи, которые проводят проверку по данному факту. Кроме того, в четверг для оценки обстановки, в том числе в указанных населенных пунктах, в регион прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Зиничев, в частности, призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.
"Природный пожар в черте Югорска и Советского локализован. Очаги тлений и открытого огня не наблюдаются. В районе населенных пунктов вчера прошли проливные дожди", - говорится в сообщении управления МЧС.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела во вторник режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Площадь лесов, охваченная огнем в округе, превышает 13 тысяч гектаров, а в общей сложности с начала пожароопасного сезона в регионе она приближается к 23 тысячам гектаров. Для сравнения, год назад на середину июля площадь природных пожаров в Югре была в 12 раз меньше.
16 июля, 15:41Глава МЧС посетил Югру, где произошли природные пожары
Комарова в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу подчеркнула, что привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется. По данным властей округа, в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных случаях к возгораниям привел человеческий фактор.