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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:02
михаил мишустин
общество
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Зачем она нужна эта электронная трудовая? У меня в пенсионном лишь сведения о работодателях, кто за меня налоги платил. Кто сказал, что мой стаж совпадает с временем уплаты налогов? Это нарушение моих прав и чудовищная дискриминация.
83
Многие люди (по крайней мере у нас в Самаре),трудившиеся в кооперативах и всяких ооо,до сих пор концов найти не могут...Пробел в стаже и итоговая потеря в денежном содержании по достижении старости...Что даст цифровизация в будущем-увидим,сейчас она всего лишь уравнивает работавших всю свою сознательную жизнь с тунеядцами и "особенноми"инвалидами.Даже прожиточный минимум пенсионеров сейчас ниже детского,не говоря уж об уровне человека трудоспособного возраста!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_5a5cac7d77ca973996adc676c2e5e676.jpg
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михаил мишустин, общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

10:09 18.07.2020 (обновлено: 13:02 18.07.2020)
22041
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Электронная трудовая книжка — почти полный аналог бумажной. В ней есть сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.
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Уточняется, что постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.
Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно ему, до 1 июля все работодатели должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующие заявления работники должны будут написать до 31 декабря. В электронные трудовые книжки будут включать сведения начиная с 2020 года.
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Михаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Зачем она нужна эта электронная трудовая? У меня в пенсионном лишь сведения о работодателях, кто за меня налоги платил. Кто сказал, что мой стаж совпадает с временем уплаты налогов? Это нарушение моих прав и чудовищная дискриминация.
18 июля, 12:01
ТХТолькоЗа Хорошее
7241105
Многие люди (по крайней мере у нас в Самаре),трудившиеся в кооперативах и всяких ооо,до сих пор концов найти не могут...Пробел в стаже и итоговая потеря в денежном содержании по достижении старости...Что даст цифровизация в будущем-увидим,сейчас она всего лишь уравнивает работавших всю свою сознательную жизнь с тунеядцами и "особенноми"инвалидами.Даже прожиточный минимум пенсионеров сейчас ниже детского,не говоря уж об уровне человека трудоспособного возраста!
18 июля, 12:39
Сергей Шишов
4900422
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