https://ria.ru/20200718/1574526495.html
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:09
2020-07-18T13:02
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_5a5cac7d77ca973996adc676c2e5e676.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573635373.html
https://ria.ru/20200621/1573247788.html
ТолькоЗа Хорошее
Зачем она нужна эта электронная трудовая? У меня в пенсионном лишь сведения о работодателях, кто за меня налоги платил. Кто сказал, что мой стаж совпадает с временем уплаты налогов? Это нарушение моих прав и чудовищная дискриминация.
83
Сергей Шишов
Многие люди (по крайней мере у нас в Самаре),трудившиеся в кооперативах и всяких ооо,до сих пор концов найти не могут...Пробел в стаже и итоговая потеря в денежном содержании по достижении старости...Что даст цифровизация в будущем-увидим,сейчас она всего лишь уравнивает работавших всю свою сознательную жизнь с тунеядцами и "особенноми"инвалидами.Даже прожиточный минимум пенсионеров сейчас ниже детского,не говоря уж об уровне человека трудоспособного возраста!
57
45
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_5a5cac7d77ca973996adc676c2e5e676.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_58ec5929d2dd76a7832e1e8e54af659b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_358:0:1358:1000_1400x0_80_0_0_a02c11ec737225bebc5a97438b997724.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Электронная трудовая книжка — почти полный аналог бумажной. В ней есть сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.
Уточняется, что постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.
Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно ему, до 1 июля все работодатели должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующие заявления работники должны будут написать до 31 декабря. В электронные трудовые книжки будут включать сведения начиная с 2020 года.