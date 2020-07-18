Гвозди, кумыс и виртуальный мир: какие мультфильмы создают сами дети

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Как уберечь детей от негативного влияния интернета и нужно ли это делать — таким вопросом задается почти каждый родитель. О способе направить интерес детей к гаджетам в созидательное русло рассказал организатор конкурса "МультПром-2020" Максим Забелин.

Он считает так: "Не сумел предотвратить — возглавь!" Самый оптимальный подход, по его мнению, в том, чтобы увлечь ребенка чем-то познавательным и при этом творческим, а не пытаться выудить из сети — его рано или поздно туда затянет. Одной из полезных онлайн-активностей и стал конкурс, в котором дети учатся создавать мультфильмы.

Мы заключили соглашение с "Союзмультфильмом", чтобы посмотреть, что происходит в России с научно-технической анимацией. Раньше мультфильмы в жанре научпопа были частью образовательного процесса. Есть вещи, которые невозможно показать без анимации, например строение ДНК или работу двигателя внутреннего сгорания", – сообщил Максим Забелин, руководитель проекта "От винта", в рамках которого проводится "Мультпром-2020" при поддержке Минпромторга.

Он напомнил, что мультфильмы — продукт кропотливого труда и типовые решения, которые предлагают многие развлекательные программы, не принесут пользы детям.

"Главная цель конкурса в том, чтобы дети и молодежь научились делать историю своими руками и потратили свое время на то, что им самим принесет удовлетворение", — дополнил Максим Забелин.

Мероприятие носит образовательный характер и направлено на развитие творческого потенциала, расширение границ фантазии.

Мультфильмы детям не помеха: мнения психолога и организаторов

Организаторы конкурса сотрудничают с анимационными студиями и целыми дизайнерскими бюро, тем самым развивая научно-техническую анимацию. Но тут важен и другой критерий: оценка влияния мультфильмов и процесса их создания с помощью гаджетов на детскую психику. Психолог Галина Шакова объяснила, что ограничивать детвору уроками и онлайн-лекциями бесполезно: они все равно будут искать способ попасть в развлекательную часть виртуального мира, особенно в предподростковом возрасте — в десять лет и старше.

"Им интересны стрелялки, так как они сами в этом возрасте становятся агрессивнее. И здесь мы можем положительно повлиять на психику, предложив созидательную альтернативу в виде научно-популярной анимации, а заодно, возможно, и помочь в профориентации", — подтвердила психолог мнение организаторов "МультПрома".

Она сделала акцент на том, что большинство современных игр состоят из множества уровней и фактически бесконечны. Если подросток увлекается ими, то он теряет стремление к результативности своих действий.

Очень важно, что в данном проекте у детей есть ощущение завершенности действий и появляется продукт собственных, пусть и развлекательных, усилий", — подчеркнула Галина Шакова.

Именно результативность и уход от готовых решений пропагандируют организаторы конкурса для детей и взрослых.

Дети зависимы от игр, и если правильно смоделировать образовательный процесс, то это можно повернуть на пользу. Игры зачастую предлагают готовое решение и предсказуемых персонажей. Проблема современной молодежи в том, что она из-за этого не мыслит образно", — прокомментировал Максим Забелин.

Отсмотрев более 100 конкурсных проектов, жюри обратило внимание на авторов из саратовской школьной студии. Дети шести-двенадцати лет нарисовали историю об инженере Яхимовиче, который придумал дом с панельным отоплением. О нем мало кто знает, ведь таких зданий осталось всего два в России. Система лучистого отопления, придуманная инженером, была позже запатентована и широко применялась в Германии, а на родине не прижилась: построили всего около 100 домов. Мультик показывает, как паровое отопление заводилось в стены всего дома и равномерно грело его, — примерно так же работает конструкция теплых полов.

Удивил мэтров анимации и башкирский мультик: ребята показали процесс варения кумыса — национального напитка — и рассказали о его значении в истории целого народа.

Среди работ, присланных на "МультПром", есть и русско-немецкий мультфильм с субтитрами, созданный двумя детскими студиями. Часть работы шла в Новороссийске, а часть — в Берлине. Видео, созданное детьми, — как раз об опасностях виртуального мира.

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Детский центр в Балашихе, решив участвовать в конкурсе "МультПром", научил подопечных создавать мультипликацию на планшете — об электростанции, о космосе, об устройстве поездов. К концу лета от этих детей ждут первые анимации на конкурсе.

Участвуют и совсем маленькие ребята, пяти-шести лет, которые уже рисуют интересные сюжеты о проблемах экологии, о будущем устройстве мира. Так они делятся фантазиями, которые со временем становятся явью, если человечество не разучится мечтать.

Например, один из авторов сделал мульт о тигренке, который борется с оставленными на природе пластиковыми пакетами и мусором.

"Мультфильм непросто нарисовать даже на компьютере. Телефон и планшет помогают ускорить процесс создания персонажей. Но нужно еще отрисовать фоны, оживить героев, наложить звуковые дорожки. Зачастую в приоритет ставится видеодорожка, и это неправильно, так как работа звукорежиссера тоже важна, для того чтобы продукт творчества был полноценным и качественным", — считает Максим Забелин.

Он уточнил, что в процессе создания научно-популярного кино дети могут увлечься анимацией и стать впоследствии мультипликаторами, художниками, монтажерами и режиссерами. По итогам конкурса "Союзмультфильм" пригласит молодых специалистов из числа лауреатов на стажировку, а детей — на экскурсию.

Особенные люди и их удивительные проекты

Совершенно уникальным участником "МультПрома-2020" стала 30-летняя девушка с ДЦП, у которой не работают руки. Ранее на фестивале "От винта" она представила собственную разработку — джойстик "Мечта" для инвалидов, не имеющий аналогов в России. Организаторы двух конкурсов помогают ей в поиске инвесторов. С помощью Joystick MECHTA Татьяна Чурзина сгенерировала мультфильм для конкурса. Картина "Надежда" повествует о первом русском кругосветном плавании Ивана Крузенштерна на паруснике "Надежда". Лирико-историческая мелодрама, основанная на реальных событиях, демонстрирует не только приключения мореплавателя, но и аспекты личных отношений, любви капитана и его жены, ждущей своего мужа.

Анимация — альтернатива театру на экране. Такая трудо- и мульттерапия нужна людям с ДЦП, чтобы расширить существующие представления окружающих о людях с тяжелыми физическими недостатками, показать их чувства, мысли, воображение, мечты и раскрыть таланты особенных создателей фильма. Это моя личная, глобальная, вполне достижимая цель при своевременном и должном финансировании", — прокомментировала режиссер-мультипликатор.

Сейчас девушка ищет финансирование на создание авторского фильма "Сказка Гузель — живая жизнь!" по произведению, написанному восьмилетней девочкой с неработающими руками на инвалидном кресле. Татьяна Чурзина продолжает создавать трогательные истории и дает надежду на творческую самореализацию людям с аналогичной проблемой.

Как попасть на конкурс

В этом году перед организаторами и участниками стоит задача сделать полнометражный срез тенденций в научно-технической анимации. Основную часть конкурса составляют работы более зрелых авторов, специалистов, которые таким образом хотят представить общественности свои идеи или разработки.

"Проблема, с которой сталкиваются российские технари, в том, что они создают удивительные проекты, но при этом не могут о них рассказать. Одна из задач конкурса "МультПром" — дать возможность молодым инженерам показать презентации об уникальных производствах в виде анимационного кино", — рассказал Максим Забелин.

Присылая заявки на конкурс, молодежь стремится проявить творческие навыки в научно-технических направлениях, авиа- и судостроении, показать свои идеи и концепции. Среди интересных работ оказались ломаная платформа для диагностики авто, завод по переработке батареек, новые VR-очки.

Другой мультфильм рассказывает, как производят гвозди. Всем знакомый и простой предмет повседневной жизни, оказывается, требует точной технологии, связанной с вытравливанием некоторых элементов кислотой. Автор Анна Капускина показала это интересно и доступно для людей любого возраста: мультфильм взял в свой курс один из образовательно-развлекательных музеев Москвы.

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Некоторые конкурсные фильмы рассказывают об интеллектуальной собственности, которая имеет непосредственное отношение к промышленности.

Желающие поучаствовать, побороться за финал в Болгарии могут ознакомиться с правилами на сайте и отправить заявку до 31 августа.