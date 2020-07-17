В РПЦ сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Синод Русской православной церкви сожалеет о лишении Святой Софии музейного статуса и надеется на усилия турецкий властей по сохранению христианских мозаик в этом храме, сказано в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦ в пятницу.
Заседание священного синода прошло 16-17 июля под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины", - сказано в сообщении.
Также в РПЦ призвали турецкие власти сохранить христианские мозаики в этом храме.
"Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников", - говорится в заявлении.
Кроме того, Синод призвал мировое сообщество поддержать усилия по сохранению особого статуса Святой Софии.
"Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан", - подытожили в РПЦ.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.
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Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.