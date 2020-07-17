Эксперт оценил отношения Индии и Китая

Как отметил Лунев, Непал важен для политики Индии, при этом Китай более активен в экономическом плане на непальской территории.

"Я бы хотел добавить, что в настоящий момент Непал находится в замечательном положении, может просто продолжать политику балансирования между Индией и Китаем, получая много преференций (от этого)", - добавил он.