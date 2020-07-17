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Эксперт оценил отношения Индии и Китая
Индия и Китай в будущем будут рассматривать друг друга как стратегические соперники в регионе Южной Азии, считает профессор МГИМО МИД России и НИУ ВШЭ Сергей... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:06
дмитрий лунев
кашмир
ван и (политик)
мгимо
высшая школа экономики (вшэ)
нью-дели
непал
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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дмитрий лунев, кашмир, ван и (политик), мгимо, высшая школа экономики (вшэ), нью-дели, непал, в мире

Эксперт оценил отношения Индии и Китая

14:06 17.07.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Индия и Китай в будущем будут рассматривать друг друга как стратегические соперники в регионе Южной Азии, считает профессор МГИМО МИД России и НИУ ВШЭ Сергей Лунев.
По его словам, сложившиеся геополитические реалии играют важную роль для региона Южной Азии.
"Южная Азия постепенно растет в плане важности в системе приоритетов внешней политики Китая. В будущем, к сожалению, обе державы (Индия и Китай) будут рассматривать друг друга как стратегические соперники, несмотря на факт, что они сотрудничают в различных областях, включая глобальные (вопросы)", - сказал Лунев в ходе онлайн дискуссии, организованной Российским советом по международным делам (РСМД).
По словам эксперта, через Непал Китай может попасть на территорию Индии и отрезать северо-восток страны от остальной части государства, при этом теоретически Индия может попасть в Тибет через Непал, что "тоже не принесет пользы".
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
9 июля, 12:31
Индия и Китай проведут новый раунд консультаций по пограничным вопросам
Как отметил Лунев, Непал важен для политики Индии, при этом Китай более активен в экономическом плане на непальской территории.
"Я бы хотел добавить, что в настоящий момент Непал находится в замечательном положении, может просто продолжать политику балансирования между Индией и Китаем, получая много преференций (от этого)", - добавил он.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе (командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майор Лю Линь) и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров. В начале июля специальные представители по пограничному вопросу - советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль и министр иностранных дел Китая Ван И - договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон и продолжить консультации для восстановления мира.
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Дмитрий ЛуневКашмирВан И (политик)МГИМОВысшая школа экономики (ВШЭ)Нью-ДелиНепалВ мире
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