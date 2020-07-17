ЦБ сохранил рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за 2019 год

"Что касается рекомендаций по выплатам дивидендов, мне кажется, что все остается, потому что все равно неопределенность-то есть. Есть неопределенность в отношении развитии эпидемиологической ситуации: что будет осенью, никто не знает. Вторая неопределенность связана с резервами и с тем, как поведут себя портфели реструктурированных кредитов. Поэтому нет, пока остается (рекомендация – ред.)", - сказал Данилов на пресс-конференции.