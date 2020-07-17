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ЦБ сохранил рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за 2019 год
ЦБ РФ в связи с сохраняющимися неопределенностями из-за пандемии коронавируса сохраняет рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за прошлый год, заявил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:08
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ЦБ сохранил рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за 2019 год

13:08 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦБ РФ в связи с сохраняющимися неопределенностями из-за пандемии коронавируса сохраняет рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за прошлый год, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов.
Регулятор в начале апреля рекомендовал банкам выплачивать дивиденды за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала на среднесрочную перспективу, а годовые собрания акционеров, на которых будут приниматься решения о выплатах, назначать на конец августа - сентябрь. В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с нагрузкой на капитал у банков РФ прояснится ближе к осени, но регулятор считает, что прибыль прошлого года им лучше направлять на капитализацию.
"Что касается рекомендаций по выплатам дивидендов, мне кажется, что все остается, потому что все равно неопределенность-то есть. Есть неопределенность в отношении развитии эпидемиологической ситуации: что будет осенью, никто не знает. Вторая неопределенность связана с резервами и с тем, как поведут себя портфели реструктурированных кредитов. Поэтому нет, пока остается (рекомендация – ред.)", - сказал Данилов на пресс-конференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Центрального банка РФ
15 июля, 18:02
ЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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