ЦБ сохранил рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за 2019 год

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦБ РФ в связи с сохраняющимися неопределенностями из-за пандемии коронавируса сохраняет рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за прошлый год, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов.
Регулятор в начале апреля рекомендовал банкам выплачивать дивиденды за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала на среднесрочную перспективу, а годовые собрания акционеров, на которых будут приниматься решения о выплатах, назначать на конец августа - сентябрь. В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с нагрузкой на капитал у банков РФ прояснится ближе к осени, но регулятор считает, что прибыль прошлого года им лучше направлять на капитализацию.
"Что касается рекомендаций по выплатам дивидендов, мне кажется, что все остается, потому что все равно неопределенность-то есть. Есть неопределенность в отношении развитии эпидемиологической ситуации: что будет осенью, никто не знает. Вторая неопределенность связана с резервами и с тем, как поведут себя портфели реструктурированных кредитов. Поэтому нет, пока остается (рекомендация – ред.)", - сказал Данилов на пресс-конференции.
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