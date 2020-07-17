Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574490833.html
Правительство одобрило предложение о создании судебно-экспертного центра
Правительство РФ согласилось с предложением Следственного комитета об организации судебно-экспертного учреждения в структуре СК, соответствующий документ... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:57
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1400x0_80_0_0_ed1cb7c1c78e1b80c5a6520d8e7b9bfc.jpg
https://ria.ru/20200717/1574484387.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1400x0_80_0_0_ed1cb7c1c78e1b80c5a6520d8e7b9bfc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_11945cef65ecab63102681fa2f8c1d2a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_540:0:2588:2048_1400x0_80_0_0_c75d78b5fd9cfbfb93ce312fe8d87df7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), общество

Правительство одобрило предложение о создании судебно-экспертного центра

12:57 17.07.2020
17
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ согласилось с предложением Следственного комитета об организации судебно-экспертного учреждения в структуре СК, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Согласиться с предложением Следственного комитета РФ о создании в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности Следственного комитета РФ, без увеличения предельной штатной численности СК РФ и фонда оплаты труда ФГКУ "Судебно-экспертный центр СК РФ", - говорится в распоряжение.
Ранее стало известно, что в штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 сотрудников, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз.
В числе экспертиз - почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11:21
Песков оценил работу органов следствия в России
100000
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Общество
Рекомендуем
Николай II и его семья
В СК рассказали о расследовании убийства Николая II и его семьи
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
В Совете Европы высоко оценили работу горячей линии Москальковой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого
Вид на Южно- Сахалинск
Минздрав Сахалина возглавил ученый из Приморья
Участники акции Бессмертный полк в Москве
В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ рассказали о чистой прибыли российских банков в июне
Верующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи
Пассажирский самолет в небе
Посольство анонсировало вывозные рейсы из Армении в Россию
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Центробанк не ожидает резкого провала по прибыли банков
Здание Центрального банка РФ в Москве
В Центробанке отметили рост объема средств россиян в банках
Здание Центрального банка РФ
В Центробанке оценили темпы кредитования в России в июне
Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Лента новостейМолния