https://ria.ru/20200717/1574490833.html
Правительство одобрило предложение о создании судебно-экспертного центра
Правительство РФ согласилось с предложением Следственного комитета об организации судебно-экспертного учреждения в структуре СК, соответствующий документ... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:57
2020-07-17T12:57
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Правительство РФ согласилось с предложением Следственного комитета
об организации судебно-экспертного учреждения в структуре СК, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Согласиться с предложением Следственного комитета РФ о создании в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности Следственного комитета РФ, без увеличения предельной штатной численности СК РФ и фонда оплаты труда ФГКУ "Судебно-экспертный центр СК РФ", - говорится в распоряжение.
Ранее стало известно, что в штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 сотрудников, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз.
В числе экспертиз - почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.