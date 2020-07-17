Правительство одобрило предложение о создании судебно-экспертного центра

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ согласилось с предложением Правительство РФ согласилось с предложением Следственного комитета об организации судебно-экспертного учреждения в структуре СК, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Следственного комитета РФ о создании в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности Следственного комитета РФ, без увеличения предельной штатной численности СК РФ и фонда оплаты труда ФГКУ "Судебно-экспертный центр СК РФ", - говорится в распоряжение.

Ранее стало известно, что в штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 сотрудников, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз.