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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 181
Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших в регионе достигло 181, сообщает краевой минздрав. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 181

11:44 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших в регионе достигло 181, сообщает краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: два человека умерли от COVID-19, еще трое - от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 106 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 75 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время пандемии в Пермском крае зарегистрировано 4803 случая заражения COVID-19, в том числе 98 за последние сутки, выздоровели 3790 пациентов, на карантине остаются более двух тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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