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Дягилевский фестиваль в августе не состоится
Проведение Международного Дягилевского фестиваля в августе и в ближайшие месяцы отменено из-за ситуации с распространением коронавируса, однако мероприятия... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:02
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музыка, театр, опера, новости культуры, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермский край

Дягилевский фестиваль в августе не состоится

10:02 17.07.2020
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© Фото : Министерство культуры Пермского края Дягилевский фестиваль-2018
Дягилевский фестиваль-2018
© Фото : Министерство культуры Пермского края
ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Проведение Международного Дягилевского фестиваля в августе и в ближайшие месяцы отменено из-за ситуации с распространением коронавируса, однако мероприятия фестиваля пройдут в течение 2020 года, сообщили в пермском оперном театре.
Ранее мероприятие организаторы предварительно перенесли с июня на август из-за пандемии COVID-19.
"Ситуация с распространением коронавируса в Перми остается нестабильной. В подобной обстановке проведение Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным. Была полностью сформирована программа фестиваля и прошли подготовительные мероприятия, но мы вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировали ранее. Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятия, продолжающие основную программу прошедшего фестиваля, состоятся осенью и предваряющие следующий фестиваль — зимой. При этом проведение полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля останется ежегодным, традиционно он проходит в мае или июне.
"Впервые дополнительные события Дягилевского фестиваля пройдут в ноябре 2020 года. Уже разработано содержание трехдневной программы и определены ее участники. Представить программу событий публике планируется, как только появится определенность в работе театров со зрителями. Надеемся, что это можно будет сделать уже в первой половине сентября", — добавила представитель театра.
Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в прошлом году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4705 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3790 пациентов, 176 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек. В регионе до 28 июля действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, работу заведений общественного питания, фитнес-клубов, бассейнов и другие.
Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Мирошниченко
3 июля, 15:59Культура
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КультураМузыкаТеатрОпераНовости культурыТеодор КурентзисПермский театр оперы и балетаПермский край
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