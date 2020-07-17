Дягилевский фестиваль в августе не состоится

ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Проведение Международного Дягилевского фестиваля в августе и в ближайшие месяцы отменено из-за ситуации с распространением коронавируса, однако мероприятия фестиваля пройдут в течение 2020 года, сообщили в пермском оперном театре.

Ранее мероприятие организаторы предварительно перенесли с июня на август из-за пандемии COVID-19.

"Ситуация с распространением коронавируса в Перми остается нестабильной. В подобной обстановке проведение Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным. Была полностью сформирована программа фестиваля и прошли подготовительные мероприятия, но мы вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировали ранее. Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия, продолжающие основную программу прошедшего фестиваля, состоятся осенью и предваряющие следующий фестиваль — зимой. При этом проведение полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля останется ежегодным, традиционно он проходит в мае или июне.

"Впервые дополнительные события Дягилевского фестиваля пройдут в ноябре 2020 года. Уже разработано содержание трехдневной программы и определены ее участники. Представить программу событий публике планируется, как только появится определенность в работе театров со зрителями. Надеемся, что это можно будет сделать уже в первой половине сентября", — добавила представитель театра.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в прошлом году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.