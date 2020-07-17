В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

"На новой производственной площадке установлено 310 единиц новейшего оборудования. Уже в следующем году мы планируем выйти на проектную мощность – здесь будут выпускаться до 350 моторокомплектов в год для горячей части вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117. Центр также располагает необходимыми мощностями для участия в проектах международной кооперации – как по разработке двигателей, так и по совместному изготовлению компонентов", – отметил журналистам генеральный директор ОДК Александр Артюхов.