В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

УФА, 17 июл - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
"Проектная мощность – до 350 моторокомплектов в год. Центр, включающий четыре производственных участка, укомплектован сотнями единиц современного цифрового оборудования. В России это первое профильное производство такого масштаба, в его создание инвестировано 8,7 миллиарда рублей", - сказали журналистам в пресс-службе Ростеха.
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Новая промышленная площадка ориентирована на выпуск узлов серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5 тысяч лошадиных сил – ВК-2500, ТВ3-117, ВК-650В, ВК-1600В для гражданских и боевых вертолетов, в том числе машин самой массовой в мире серии Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также многоцелевых Ка-226Т и Ка-62.
"Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 миллиарда рублей", - заявил журналистам первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Центр укомплектован станками с числовым программным управлением, высокотехнологичными обрабатывающими центрами и уникальным оборудованием для сварки и пайки, установлены роботизированные комплексы для сварки деталей и узлов в контролируемой атмосфере, уникальная контрольно-испытательная установка для определения расходных характеристик двигателей, созданная специалистами ОДК-УМПО, и другие машины. В центре также внедрены цифровые технологии для ведения электронного документооборота, автоматизации склада, мониторинга оборудования.
"На новой производственной площадке установлено 310 единиц новейшего оборудования. Уже в следующем году мы планируем выйти на проектную мощность – здесь будут выпускаться до 350 моторокомплектов в год для горячей части вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117. Центр также располагает необходимыми мощностями для участия в проектах международной кооперации – как по разработке двигателей, так и по совместному изготовлению компонентов", – отметил журналистам генеральный директор ОДК Александр Артюхов.
Сейчас в центре работают 350 человек, в перспективе персонал будет увеличен вдвое. Сейчас идет набор и обучение сотрудников. Для их подготовки на базе "ОДК-УМПО" создается Центр профессионального образования авиационного кластера Ростеха – отдельное здание площадью 14,5 тысячи квадратных метров, где разместятся 150 единиц учебного оборудования. Ежегодно здесь планируется готовить порядка 2 тысяч человек.