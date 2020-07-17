Строительство Артемовской ТЭЦ-2 на газе в Приморье начнут в 2021 году

"Новую ТЭЦ в Артеме, работающую на газовом топливе, должны начать строить в 2021 году. Об этом было заявлено на совещании под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева… Вице-премьер поручил в течение недели определиться с источниками финансирования строительства и незамедлительно приступать к перепроектированию станции, на что уйдет около года, чтобы начать стройку уже в 2021 году", - говорится в сообщении.