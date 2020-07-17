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Теплоснабжение
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Строительство Артемовской ТЭЦ-2 на газе в Приморье начнут в 2021 году
Возведение Артемовской ТЭЦ-2 в Приморье, как ожидается, начнется в 2021 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:31
теплоснабжение
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
приморский край
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), приморский край, экономика

Строительство Артемовской ТЭЦ-2 на газе в Приморье начнут в 2021 году

07:31 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМодернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Возведение Артемовской ТЭЦ-2 в Приморье, как ожидается, начнется в 2021 году, сообщает правительство региона.
"Новую ТЭЦ в Артеме, работающую на газовом топливе, должны начать строить в 2021 году. Об этом было заявлено на совещании под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева… Вице-премьер поручил в течение недели определиться с источниками финансирования строительства и незамедлительно приступать к перепроектированию станции, на что уйдет около года, чтобы начать стройку уже в 2021 году", - говорится в сообщении.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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Ранее Трутнев сказал, что поручил Минэнерго в течение недели дать предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ. Новая ТЭЦ заменит работающую с 1936 года. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Планировалось, что в качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений, но Трутнев отметил, что поручено перепроектировать ее на газ. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.
По данным полпредства, на сегодняшний день начать реализацию проекта не позволяет отсутствие нормативной базы, устанавливающей механизм и источники компенсации затрат на строительство и модернизацию генерирующих объектов в неценовых зонах. Проект изменений в федеральный закон разработан Минэнерго России, но еще не вынесен на комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности.
Работа действующей ТЭЦ после 2026 года невозможна из-за неудовлетворительного технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Возраст электростанции в 2026 году составит 90 лет.
ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель правления ПАО Русгидро Николай Шульгинов на церемонии пуска тепловой электростанции Восточная во Владивостоке. 10 сентября 2018
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ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Приморский крайЭкономика
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