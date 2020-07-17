Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Скандал, который мог произойти на Олимпийских играх в Москве в 1980 году и нанести репутационный ущерб Скандал, который мог произойти на Олимпийских играх в Москве в 1980 году и нанести репутационный ущерб Советскому Союзу , удалось предотвратить благодаря участию КГБ СССР, рассказал прославленный спортивный руководитель, бывший председателем Комитета по физической культуре РФ и членом президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев.

В воскресенье будет отмечаться 40-летие со дня начала московской Олимпиады. В преддверии этого юбилея Сысоев рассказал в интервью РИА Новости, в том числе, о мерах, которые принимались для обеспечения безопасности тех Игр.

"В силу того, что мы впервые вели подготовку и обеспечивали такое всемирное мероприятие, на рабочем уровне наблюдалась и иногда инициировалась значительная подстраховка - это было связано с отсутствием опыта и специфики отдельных видов спорта. Но все было отрегулировано до начала Игр", - сказал Сысоев.

Как раз до начала Олимпиады произошел случай, который, по словам Сысоева , мог иметь серьезные внешнеполитические последствия для СССР

"Построили мы в Крылатском шоссейную велотрассу. И вот накануне гонки, когда должна была пройти тренировка всех команд, по всему внешнему и внутреннему периметру трассы расставили солдат внутренних войск. Они стояли так плотно, что никто не мог пройти – ни внутрь, ни наружу. Хорошо еще, что были без автоматов", - рассказывает Сысоев.

"Я, когда увидел это, был ошарашен. Ведь реакцию иностранцев представить было не сложно – они бы нас раздолбали: вот, мол, какие порядки у коммунистов", - добавил он.

Но иностранные участники к тому времени еще на тренировку не подъехали, вспоминает Сысоев. "Подхожу к человеку, отвечавшему за охрану трассы – а тот говорит: "Ничего не могу сделать, у меня такой приказ никого не пускать". Я объясняю: есть специфика велоспорта, на трассе велосипедистам обязательно будет нужна помощь своих команд – поменять колесо, подать питьевую воду, питание. А случись завал на трассе, как оказать помощь? Но тот ни в какую", - говорит Сысоев.

По его словам, никто эту ситуацию не создал специально - хотели как лучше, но легче от этого не было.

"Бегу к телефону, звоню в штаб – трубку берет начальник Пятого управления КГБ Филипп Бобков. Я ему говорю: "Филипп Денисович, вот так и так. Вы же прекрасно понимаете, какой будет позор, если это увидит весь мир, как это на Западе раскрутят и преподнесут", - сказал Сысоев.

"Бобков все понял моментально. Дали команду, солдат сняли, оставили только на контрольных точках, и они не бросались в глаза. Никто в итоге ничего не заметил", - добавил он.

ФРГ, XXII летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. В Играх принимали участие 5179 спортсменов из 80 стран, было разыграно 203 комплекта медалей. США Япония и еще несколько десятков стран бойкотировали Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан