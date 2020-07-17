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Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
Скандал, который мог произойти на Олимпийских играх в Москве в 1980 году и нанести репутационный ущерб Советскому Союзу, удалось предотвратить благодаря участию РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:53
комитет государственной безопасности ссср
москва
ссср
олимпийские игры
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
комитет государственной безопасности ссср, москва, ссср, олимпийские игры, общество

Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала

06:53 17.07.2020
12423
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Скандал, который мог произойти на Олимпийских играх в Москве в 1980 году и нанести репутационный ущерб Советскому Союзу, удалось предотвратить благодаря участию КГБ СССР, рассказал прославленный спортивный руководитель, бывший председателем Комитета по физической культуре РФ и членом президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев.
В воскресенье будет отмечаться 40-летие со дня начала московской Олимпиады. В преддверии этого юбилея Сысоев рассказал в интервью РИА Новости, в том числе, о мерах, которые принимались для обеспечения безопасности тех Игр.
"В силу того, что мы впервые вели подготовку и обеспечивали такое всемирное мероприятие, на рабочем уровне наблюдалась и иногда инициировалась значительная подстраховка - это было связано с отсутствием опыта и специфики отдельных видов спорта. Но все было отрегулировано до начала Игр", - сказал Сысоев.
Как раз до начала Олимпиады произошел случай, который, по словам Сысоева, мог иметь серьезные внешнеполитические последствия для СССР.
Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага
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Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
"Построили мы в Крылатском шоссейную велотрассу. И вот накануне гонки, когда должна была пройти тренировка всех команд, по всему внешнему и внутреннему периметру трассы расставили солдат внутренних войск. Они стояли так плотно, что никто не мог пройти – ни внутрь, ни наружу. Хорошо еще, что были без автоматов", - рассказывает Сысоев.
"Я, когда увидел это, был ошарашен. Ведь реакцию иностранцев представить было не сложно – они бы нас раздолбали: вот, мол, какие порядки у коммунистов", - добавил он.
Но иностранные участники к тому времени еще на тренировку не подъехали, вспоминает Сысоев. "Подхожу к человеку, отвечавшему за охрану трассы – а тот говорит: "Ничего не могу сделать, у меня такой приказ никого не пускать". Я объясняю: есть специфика велоспорта, на трассе велосипедистам обязательно будет нужна помощь своих команд – поменять колесо, подать питьевую воду, питание. А случись завал на трассе, как оказать помощь? Но тот ни в какую", - говорит Сысоев.
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр на Центральном стадионе имени В.И.Ленина в Москве, архивное фото
29 апреля 2016, 11:27
Олимпиада-80: взгляд из-под "железного занавеса"Олимпийские игры в Москве 1980 года можно без преувеличения назвать важнейшим, а главное – исключительным событием. Более пяти тысяч журналистов, фотографов и комментаторов со всего мира освещали это событие.
По его словам, никто эту ситуацию не создал специально - хотели как лучше, но легче от этого не было.
"Бегу к телефону, звоню в штаб – трубку берет начальник Пятого управления КГБ Филипп Бобков. Я ему говорю: "Филипп Денисович, вот так и так. Вы же прекрасно понимаете, какой будет позор, если это увидит весь мир, как это на Западе раскрутят и преподнесут", - сказал Сысоев.
"Бобков все понял моментально. Дали команду, солдат сняли, оставили только на контрольных точках, и они не бросались в глаза. Никто в итоге ничего не заметил", - добавил он.
Резолюция Маргарет Тэтчер по Аэрофлоту
30 декабря 2010, 03:09
Правительство Тэтчер давило на британцев, поехавших на Олимпиаду-80Первое упоминание о возможных действиях Лондона в связи с Олимпиадой содержится в отчете о встрече Тэтчер с министром иностранных дел лордом Питером Каррингтоном 8 января 1980 года. Тэтчер предложила либо перенести Игры в другой город, либо воздержаться от участия Великобритании в них в знак протеста против действий СССР в Афганистане.
XXII летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. В Играх принимали участие 5179 спортсменов из 80 стран, было разыграно 203 комплекта медалей. США, ФРГ, Япония и еще несколько десятков стран бойкотировали Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан.
Лидером по количеству медалей стали спортсмены СССР, они завоевали 195 наград (80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых), на втором месте были спортсмены из ГДР, завоевавшие 126 медалей (47 золотых, 37 серебряных, 42 бронзовые), третье место было у команды Болгарии – 41 медаль (8 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).
Пришлите кроссовки. Как герои Олимпиады-80 стали звездами
14 июля, 12:46Подкасты - Радио Sputnik
"Пришлите кроссовки". Как герои Олимпиады-80 стали звездами
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Комитет государственной безопасности СССРМоскваСССРОлимпийские игрыОбщество
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