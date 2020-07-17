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Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
Готовность к запуску на Луну аппаратуры, установленной на первой в истории современной России посадочной станции "Луна-25", планируется проверить с помощью... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, европа, швейцария, ссср

Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США

06:38 17.07.2020 (обновлено: 06:46 17.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Готовность к запуску на Луну аппаратуры, установленной на первой в истории современной России посадочной станции "Луна-25", планируется проверить с помощью техники из США и Европы, следует из документов предприятия-производителя станции НПО им. Лавочкина (входит в "Роскосмос"), опубликованных на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию на поставку оснастки для проведения юстировочных работ (выравнивание конструкций вдоль оси — ред.) по теме "Луна-Глоб" ("Луна-25" — ред.), в Швейцарии предусматривается приобрести четыре сферических отражателя, а в США — 250 магнитных держателя и другую оснастку.
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Использование иностранной аппаратуры для проверки российской лунной станции предприятие-производитель НПО им. Лавочкина (входит в "Роскосмос") объяснило отсутствием российских аналогов. "Использование импортного оборудования для проведения некоторых испытаний по программе создания космического аппарата "Луна-Глоб" (Луна-25) объясняется отсутствием аналогов у российских производителей", — сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Проверкой оборудования участие зарубежных стран в российской миссии не ограничивается. На борту "Луны-25" будет установлен изготовленный совместно со Швейцарией лазерный масс-спектрометр для изучения лунного грунта, а также ТВ-камера "Пилот" разработки Европейского космического агентства.
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"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат СССР запустил в 1976 году. Запуск "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года. Примерно через десять суток после этой даты станция должна осуществить мягкую посадку. Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса — основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии аппарат "Луна-25" должен совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района. После посадки он проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.
Ранее в полярной области космические аппараты не садились. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.
Планета Марс
8 июля, 05:22Хочу стать космонавтом
Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе
21511317
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосЕвропаШвейцарияСССР
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