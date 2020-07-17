Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США

Использование иностранной аппаратуры для проверки российской лунной станции предприятие-производитель НПО им. Лавочкина (входит в "Роскосмос") объяснило отсутствием российских аналогов. "Использование импортного оборудования для проведения некоторых испытаний по программе создания космического аппарата "Луна-Глоб" (Луна-25) объясняется отсутствием аналогов у российских производителей", — сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее в полярной области космические аппараты не садились. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.