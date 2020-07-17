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Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
Около 2,5 тысяч утечек персональных и платежных данных произошло в 2019 году, в результате более 14,8 миллиарда важных записей оказались скомпроментированы,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:10
великобритания
сша
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_4393f634a2a4cec46b590bce1efa9a15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
великобритания, сша, общество

Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек

06:10 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Около 2,5 тысяч утечек персональных и платежных данных произошло в 2019 году, в результате более 14,8 миллиарда важных записей оказались скомпроментированы, говорится в отчете компании InfoWatch, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2019 году зафиксировано 2509 утечек данных из расположенных по всему миру коммерческих, некоммерческих организаций, органов власти и управления. Это на 10,8% превышает аналогичный показатель 2018 года. Персональные данные (ПДн) и платежная информация в сумме составили 86% утечек. Всего было скомпрометировано 14,8 миллиарда записей, это более чем вдвое превысило число утекших записей в 2018 году", - отмечается в документе.
При этом число крупных утечек выросло примерно в полтора раза. "В 2019 году было зафиксировано 72 утечки, в результате каждой из которых "утекло" более 10 миллионов записей персональных данных. Совокупно на такие разрушительные утечки пришлось 97,1% всех скомпрометированных записей. По сравнению с 2018 годом, число утечек данных объемом свыше 10 миллионов записей выросло на 53%", - пишут эксперты.
Мировыми лидерами по числу утечек данных традиционно стали США (1 123 случая или 44,7% от всех произошедших), Россия (395 утечек) и Великобритания (121 случай).
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Специалисты отмечают, что в 41% случаев виновными в утечке информации оказывались действующие сотрудники, в 4,6% - подрядчики, в 2,3% - руководство организаций, а 2,1% - бывшие сотрудники. На долю хакеров приходится около 49,7% всех случаев утечек в 2019 году.
Наибольший объем скомпрометированных персональных данных приходится на высокотехнологичные компании (интернет-сервисы, провайдеры цифровых услуг, операторы сотовой связи). В меньшей степени пострадали клиенты крупных ритейлеров и финансовых организаций. При этом наиболее привлекательными для нарушителей оказались медицинские компании и финансовые организации, компании сегмента высоких технологий, - более 55% утечек носили умышленный характер.
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