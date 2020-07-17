Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Около 2,5 тысяч утечек персональных и платежных данных произошло в 2019 году, в результате более 14,8 миллиарда важных записей оказались скомпроментированы, говорится в отчете компании InfoWatch, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В 2019 году зафиксировано 2509 утечек данных из расположенных по всему миру коммерческих, некоммерческих организаций, органов власти и управления. Это на 10,8% превышает аналогичный показатель 2018 года. Персональные данные (ПДн) и платежная информация в сумме составили 86% утечек. Всего было скомпрометировано 14,8 миллиарда записей, это более чем вдвое превысило число утекших записей в 2018 году", - отмечается в документе.

При этом число крупных утечек выросло примерно в полтора раза. "В 2019 году было зафиксировано 72 утечки, в результате каждой из которых "утекло" более 10 миллионов записей персональных данных. Совокупно на такие разрушительные утечки пришлось 97,1% всех скомпрометированных записей. По сравнению с 2018 годом, число утечек данных объемом свыше 10 миллионов записей выросло на 53%", - пишут эксперты.

Мировыми лидерами по числу утечек данных традиционно стали США (1 123 случая или 44,7% от всех произошедших), Россия (395 утечек) и Великобритания (121 случай).

Специалисты отмечают, что в 41% случаев виновными в утечке информации оказывались действующие сотрудники, в 4,6% - подрядчики, в 2,3% - руководство организаций, а 2,1% - бывшие сотрудники. На долю хакеров приходится около 49,7% всех случаев утечек в 2019 году.