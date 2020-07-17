"Относился как к сыну": кто убил профессора химии воронежского вуза

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Убили, расчленили и пытались растворить в кислоте — так, по версии следствия, расправились с 57-летним профессором Воронежского государственного университета Вячеславом Кузнецовым. В убийстве подозревают двоих, в том числе аспиранта и близкого друга погибшего — 33-летнего Дмитрия Быковского. Он все отрицает, однако его подельник уже дал признательные показания. О том, как и почему произошла эта трагедия, — в материале РИА Новости.

Безуспешные поиски

Вечером 4 марта Кузнецов последний раз поговорил по телефону с сестрой — единственной близкой родственницей. Сказал, что собирается ложиться спать, а с утра, как обычно, поедет на работу в университет. Однако на следующий день он там не появился, не отвечал на звонки коллег и дома его не было. Сообщили в полицию.

К поискам подключились студенты, знакомые, волонтеры. Изучили обычный маршрут пропавшего, осмотрели заброшенные здания, расклеили объявления на автобусных остановках, разместили посты в интернете. Но результата это не принесло.

Эксперты и оперативники, осмотрев квартиру, пришли к выводу, что совершено преступление. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", хотя все уверяли полицейских, что ученый ни с кем не конфликтовал и был полностью погружен в науку.

Международный масштаб

Кузнецов работал на кафедре химии высокомолекулярных соединений и коллоидов Воронежского университета. У него около сотни опубликованных научных работ.

"Вячеслав Алексеевич вывел кафедру на новый уровень, — рассказывает РИА Новости выпускник вуза Сергей Ермак. — Он сотрудничал со многими иностранными коллегами, ездил на конференции в разные страны. Это ученый мирового масштаба".

При этом он был, по отзывам знакомых, очень скромным, добрым и отзывчивым. Многие его студенты и после окончания университета поддерживали с ним отношения, обращались за советом.

Дмитрий Быковский появился на кафедре химии в начале 2000-х. "Я тогда учился в аспирантуре, и Вячеслав Алексеевич попросил меня взять Диму под свое крыло, — вспоминает Ермак. — Он производил впечатление воспитанного и доброжелательного молодого человека, увлеченного наукой. Ничего плохого и подумать было нельзя".

После аспирантуры Сергей предложил Быковскому вложиться в небольшой бизнес по изготовлению сувенирной продукции. Тот, уже аспирант, согласился. Но спустя полгода вышел из дела.

"Хотя бизнес приносил неплохой доход, Дима большую часть времени уделял науке, — говорит Ермак. — Мне даже казалось, что деньги в его жизни вообще не играют никакой роли. Мы разошлись мирно, продолжали общаться".

На фото: Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Быковский

Хладнокровное убийство

По версии СК, вечером 4 марта Быковский и его 30-летний знакомый Александр Харламов пришли к профессору домой. Не подозревая ничего плохого, Кузнецов открыл дверь и пригласил гостей в квартиру.

"Один из них схватил преподавателя за шею, прижав к лицу платок с химическим раствором, — объясняют в СУ СКР по Воронежской области. — Кузнецов потерял сознание и впоследствии скончался. Подозреваемые похитили 1,5 миллиона рублей, воспользовавшись его телефоном и компьютером".

Ночью подельники перенесли труп в заранее арендованную квартиру в соседнем доме, расчленили и вывезли останки домой к Харламову, где попытались избавиться от них, растворив в соляной кислоте. Но до конца скрыть следы преступления не удалось: во время обыска полицейские обнаружили фрагменты тела погибшего на балконе в ванне с химическим веществом.

"Способ довольно странный, поскольку полностью растворить труп в соляной кислоте невозможно, — отмечает профессор кафедры общей и неорганической химии Воронежского госуниверситета Александр Завражнов. — И Быковский, опытный химик, не мог этого не знать".

Любимый ученик

Арест Быковского наделал много шума в преподавательской и студенческой среде. Многие знали его только с хорошей стороны и не могут поверить, что он совершил убийство.

"Самое ужасное, что Вячеслав относился к Быковскому как к сыну, — подчеркивает выпускник вуза Владимир. — Полностью ему доверял, всячески помогал. Дмитрий отвечал взаимностью, каждый день навещал профессора, когда тот лежал дома после операции. Они вместе ездили на конференции".

На странице Быковского во "ВКонтакте" действительно много совместных фотографий с преподавателем. Есть там пост и о пропаже Кузнецова, датированный седьмым марта.

© Скрин со страницы Дмитрия Быковского в ВК Скрин со страницы Дмитрия Быковского во "ВКонтакте" © Скрин со страницы Дмитрия Быковского в ВК Скрин со страницы Дмитрия Быковского во "ВКонтакте"

По словам профессора Завражнова, Быковский был очень перспективным студентом, но по каким-то причинам три года назад не смог защитить диссертацию и даже повздорил с одним из преподавателей. После этого интерес к науке у него ослабел.

"Возможно, Быковский связался с наркотиками, — предполагает Сергей Ермак. — Как-то в разговоре Вячеслав Алексеевич обронил фразу, что у себя на кафедре "прикрыл лавочку" — вроде бы Дмитрий изготавливал что-то запрещенное. Зная химию, он вполне мог изготовить какое-нибудь наркотическое средство. Другого объяснения у меня нет, поскольку раньше тяги к деньгам и обогащению у Быковского не было".