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ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о "краже" вакцины
В ООН нет информации о попытках хакеров, якобы связанных с РФ, похитить в США, Великобритании и Канаде данные о разработке вакцины против коронавируса, следует... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, россия, стефан дюжаррик, великобритания, оон, в мире

ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о "краже" вакцины

20:57 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ООН, 16 июл – РИА Новости. В ООН нет информации о попытках хакеров, якобы связанных с РФ, похитить в США, Великобритании и Канаде данные о разработке вакцины против коронавируса, следует из комментария официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее в четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории проводит исследование
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"У нас нет комментария или информации касательно сообщений о хакерстве, о которых вы упомянули", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информации, озвученную Национальным центром кибербезопасности Великобритании.
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСтефан ДюжаррикВеликобританияООНВ мире
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