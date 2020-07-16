ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о "краже" вакцины

"У нас нет комментария или информации касательно сообщений о хакерстве, о которых вы упомянули", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информации, озвученную Национальным центром кибербезопасности Великобритании.

В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.