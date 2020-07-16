https://ria.ru/20200716/1574455480.html
В Израиле проходят испытания экспресс-тестов на коронавирус
В израильском городе Лод, расположенном неподалеку от крупнейшего аэропорта Бен-Гурион, стартовал эксперимент, который в случае успеха поможет быстрее... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:23
2020-07-16T18:23
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РИА Новости
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В израильском городе Лод, расположенном неподалеку от крупнейшего аэропорта Бен-Гурион, стартовал эксперимент, который в случае успеха поможет быстрее перезапустить въездные путешествия, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Тестируется недавняя разработка израильских ученых — прибор, который позволяет получить результат анализа на коронавирус за 15 минут. Участники эксперимента сдают сразу два анализа — обычный и экспресс. Таким образом, сравнив результаты, удастся установить точность прибора.
Если эксперимент пройдет удачно, то вместо 48-72 часов диагностика коронавируса займет всего 15 минут. Это означает, что все туристы могут быть протестированы в аэропортах Израиля сразу по прибытии.
"Вопросы безопасности жизни и здоровья для Израиля всегда были и остаются главным приоритетом, — прокомментировал событие Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ. — И поэтому прежде, чем будут открыты границы, мы должны быть максимально убеждены в защищенности, как своих граждан, так и туристов. Новейшие разработки израильских ученых позволяют нам смотреть в завтрашний день более оптимистично".