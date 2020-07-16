В Израиле проходят испытания экспресс-тестов на коронавирус

Если эксперимент пройдет удачно, то вместо 48-72 часов диагностика коронавируса займет всего 15 минут. Это означает, что все туристы могут быть протестированы в аэропортах Израиля сразу по прибытии.

"Вопросы безопасности жизни и здоровья для Израиля всегда были и остаются главным приоритетом, — прокомментировал событие Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ. — И поэтому прежде, чем будут открыты границы, мы должны быть максимально убеждены в защищенности, как своих граждан, так и туристов. Новейшие разработки израильских ученых позволяют нам смотреть в завтрашний день более оптимистично".