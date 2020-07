В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы

"Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики "highly likely". Но я посмотрела оригинал. Видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин "highly likely" больше не имеет смысл. Поэтому, они использовали другой термин. Итак, британское правительство сегодня одарило нас новым перлом. Теперь он звучит так - "почти точно". Вот это "почти точно" приходится на замену "highly likely", но тактика та же", - заявила Захарова.