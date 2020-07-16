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В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
Москва считает туманными и противоречивыми заявления Лондона о якобы имевшем место вмешательстве России в британские парламентские выборы в 2019 году, никаких... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:51
сергей лавров
дмитрий песков
доминик рааб
мария захарова
москва
лондон
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РИА Новости
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353
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сергей лавров, дмитрий песков, доминик рааб, мария захарова, москва, лондон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире

В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы

17:05 16.07.2020 (обновлено: 17:51 16.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва считает туманными и противоречивыми заявления Лондона о якобы имевшем место вмешательстве России в британские парламентские выборы в 2019 году, никаких доказательств этому нет, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.
"Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", - сказала Захарова на еженедельном брифинге.
Как отметила дипломат, "с одной стороны, доказательств нет, а с другой, говорится о возможных ответных мерах".
"Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики "highly likely". Но я посмотрела оригинал. Видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин "highly likely" больше не имеет смысл. Поэтому, они использовали другой термин. Итак, британское правительство сегодня одарило нас новым перлом. Теперь он звучит так - "почти точно". Вот это "почти точно" приходится на замену "highly likely", но тактика та же", - заявила Захарова.
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
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Хайли-лайкли, но теперь про выборыВласти Великобритании полагают, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года. В вину Москве вменяют распространение документа, который компрометировал правящую Консервативную партию.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковДоминик РаабМария ЗахароваМоскваЛондонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияВ мире
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