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Прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском откроется с 6 августа
Авиакомпания "Алроса" запускает прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском с 6 августа, сообщает международный аэропорт курорта. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:48
алроса
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общество
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РИА Новости
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алроса, москва, новосибирск, новокузнецк, общество

Прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском откроется с 6 августа

15:48 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Алроса" запускает прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском с 6 августа, сообщает международный аэропорт курорта.
Отмечается, что перелеты по направлению "Сочи-Новосибирск" будут осуществляться по четвергам на воздушном судне Boeing 737-700 вместимостью до 138 пассажиров. Время полета составит около пяти часов.
"С 6 августа в расписании полетов Международного аэропорта Сочи​ появятся прямые рейсы в Новосибирск авиакомпании "АЛРОСА", которые запланированы до 17 сентября текущего года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания "Алроса" выполняла перелеты в Новосибирск в рамках весенне-летнего периода навигации прошлого года. Наравне с полетами в Новосибирск авиакомпания выполняет рейсы из Сочи в Ижевск, Кемерово, Москву, Новокузнецк и Томск.
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АлросаМоскваНовосибирскНовокузнецкОбщество
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