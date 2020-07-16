https://ria.ru/20200716/1574449171.html
Прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском откроется с 6 августа
Авиакомпания "Алроса" запускает прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском с 6 августа, сообщает международный аэропорт курорта. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:48
2020-07-16T15:48
алроса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алроса, москва, новосибирск, новокузнецк, общество