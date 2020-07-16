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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574449088.html
В Латвии рассказали о средствах на борьбу с коронавирусом
Латвия уже выделила на борьбу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19 почти 1 миллиард евро, говорится в пресс-релизе министерства финансов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии рассказали о средствах на борьбу с коронавирусом

15:46 16.07.2020
79
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 16 июл – РИА Новости. Латвия уже выделила на борьбу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19 почти 1 миллиард евро, говорится в пресс-релизе министерства финансов.
"До середины июля государство выделило 925,95 миллиона евро для уменьшения последствий кризиса", - говорится в пресс-релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии достигло 1179, за прошедшие сутки зафиксирован один новый заболевший. За время пандемии в Латвии скончался 31 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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