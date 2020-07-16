В Латвии рассказали о средствах на борьбу с коронавирусом

"До середины июля государство выделило 925,95 миллиона евро для уменьшения последствий кризиса", - говорится в пресс-релизе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии достигло 1179, за прошедшие сутки зафиксирован один новый заболевший. За время пандемии в Латвии скончался 31 человек.