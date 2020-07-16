https://ria.ru/20200716/1574449088.html
В Латвии рассказали о средствах на борьбу с коронавирусом
Латвия уже выделила на борьбу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19 почти 1 миллиард евро, говорится в пресс-релизе министерства финансов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:46
2020-07-16T15:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_74587464efd5bdd73bec2cc9c48f5689.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_929:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_b6c8eb4473f81aec0e81ec141a0cfcee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире