https://ria.ru/20200716/1574449024.html
В Москве завели дело из-за смерти женщины после липосакции
Следователи возбудили уголовное по факту смерти женщины после операции по липосакции в медицинской клинике в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:44
2020-07-16T15:44
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия