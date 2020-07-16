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В Москве завели дело из-за смерти женщины после липосакции
Следователи возбудили уголовное по факту смерти женщины после операции по липосакции в медицинской клинике в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:44
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве завели дело из-за смерти женщины после липосакции

15:44 16.07.2020
423
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное по факту смерти женщины после операции по липосакции в медицинской клинике в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Ранее Иванова сообщила, что женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику на севере столицы, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры скончалась в операционном отделении. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека", - сказала Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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