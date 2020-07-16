В Москве завели дело из-за смерти женщины после липосакции

Ранее Иванова сообщила, что женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику на севере столицы, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры скончалась в операционном отделении. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза.