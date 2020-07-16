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Глава МЧС посетил Югру, где произошли природные пожары
Министр МЧС Евгений Зиничев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и главы ХМАО Наталья Комарова облетели территории, где природные пожары охватили более 12... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:41
природные пожары в россии
владимир зиничев
ханты-мансийский автономный округ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
наталья комарова
общество
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РИА Новости
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353
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природные пожары в россии, владимир зиничев, ханты-мансийский автономный округ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова, общество

Глава МЧС посетил Югру, где произошли природные пожары

15:41 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС Евгений Зиничев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава МЧС Евгений Зиничев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр МЧС Евгений Зиничев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и главы ХМАО Наталья Комарова облетели территории, где природные пожары охватили более 12 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Шестнадцатого июля в рамках рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев совместно с руководителем Минприроды России Дмитрием Кобылкиным и губернатором ХМАО – Югры Натальей Комаровой совершил облет территорий Советского, Югорского, Зеленоборского и Кандинского районов", - сказали в пресс-службе.
Согласно данным, Зиничев пообщался со спасателями. Отмечается, в ближайшее время возможно изменение направления ветра - силы и средства РСЧС готовы.
В пресс-службе добавили, что на 16 июля действуют 25 очагов природных пожаров на площади почти 12 тысяч гектаров.
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Природные пожары в РоссииВладимир ЗиничевХанты-Мансийский автономный округМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинНаталья КомароваОбщество
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