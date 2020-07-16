https://ria.ru/20200716/1574448817.html
Глава МЧС посетил Югру, где произошли природные пожары
Министр МЧС Евгений Зиничев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и главы ХМАО Наталья Комарова облетели территории, где природные пожары охватили более 12... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:41
2020-07-16T15:41
природные пожары в россии
владимир зиничев
ханты-мансийский автономный округ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
наталья комарова
общество
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https://ria.ru/20200713/1574283322.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/12/1562931282_0:194:3070:1921_1400x0_80_0_0_6f50ad83ccc8d6c1a47c1c5c38ed2dee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, владимир зиничев, ханты-мансийский автономный округ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова, общество