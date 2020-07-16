https://ria.ru/20200716/1574444018.html
Минприроды будет учитывать интересы регионов при лицензировании
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минприроды России выработать механизм учета интересов регионов при выдаче разрешения на... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:48
2020-07-16T14:48
владимир солодов
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
юрий трутнев
камчатский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юрий трутнев, камчатский край, экономика
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
поручил Минприроды
России выработать механизм учета интересов регионов при выдаче разрешения на разработку недр, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края
.
С инициативой внести поправки в федеральное законодательство для учета интересов регионов выступил глава Камчатского края Владимир Солодов
.
"В законодательстве отсутствует согласование с субъектом РФ по участкам недр, относящимся к федеральной компетенции. Это сделано, чтобы не было лишнего административного барьера, чтобы сделать процедуру более прозрачной, - отметил Трутнев. - Но, на примере Камчатки, я с вами скорее согласен. … Либо внесем изменения в законодательство, либо рассмотрим еще несколько механизмов, которые позволят на выходе добиться того же результата. Мы в самое ближайшее время постараемся региону такой инструмент дать".
Накануне Трутнев и Солодов провели выездное совещание на нерестовой реке Быстрая, где рассматривался вопрос о приостановлении лицензии на добычу россыпного золота в районе реки.
В 2017 году ООО "Дальстрой" получил лицензию на добычу 940 килограммов россыпного золота на Гольцевской площади. После сообщения в соцсетях о вырубке леса и ведении работ по добыче золота на охраняемой природной территории у реки Быстрой в мае 2020 года Солодов обратился в региональные природоохранную прокуратуру и УВД для проведения проверки фактов нарушения.
Трутнев дал поручение рассчитать ущерб по всем категориям и пунктам, где нарушено законодательство. А также оценить действия всех должностных лиц, которые занимались согласованием и выделением участка недр под добычу.