Минприроды будет учитывать интересы регионов при лицензировании

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минприроды России выработать механизм учета интересов регионов при выдаче разрешения на разработку недр, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края

С инициативой внести поправки в федеральное законодательство для учета интересов регионов выступил глава Камчатского края Владимир Солодов

"В законодательстве отсутствует согласование с субъектом РФ по участкам недр, относящимся к федеральной компетенции. Это сделано, чтобы не было лишнего административного барьера, чтобы сделать процедуру более прозрачной, - отметил Трутнев. - Но, на примере Камчатки, я с вами скорее согласен. … Либо внесем изменения в законодательство, либо рассмотрим еще несколько механизмов, которые позволят на выходе добиться того же результата. Мы в самое ближайшее время постараемся региону такой инструмент дать".

Накануне Трутнев и Солодов провели выездное совещание на нерестовой реке Быстрая, где рассматривался вопрос о приостановлении лицензии на добычу россыпного золота в районе реки.

В 2017 году ООО "Дальстрой" получил лицензию на добычу 940 килограммов россыпного золота на Гольцевской площади. После сообщения в соцсетях о вырубке леса и ведении работ по добыче золота на охраняемой природной территории у реки Быстрой в мае 2020 года Солодов обратился в региональные природоохранную прокуратуру и УВД для проведения проверки фактов нарушения.