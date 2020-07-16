На Кубани судью заподозрили в получении взятки

По версии следствия, в 2011 году к судье Темрюкского районного суда обратился знакомый, попросив вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, которые ранее принадлежали ликвидированному рыболовному хозяйству. Уточняется, что для получения судебного решения директор фирмы и местный житель заключили договор купли-продажи о якобы приобретении этих объектов у организации. По данным ведомства, сама фирма не имела документов о собственности, в 2009 году ей уже было отказано в регистрации права на 60 этих объектов, в собственность было оформлено лишь семь из них.