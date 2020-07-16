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На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:05
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский краевой суд
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
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краснодарский край
темрюкский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский краевой суд, краснодарский край, темрюкский район, происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

14:05 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в 2011 году к судье Темрюкского районного суда обратился знакомый, попросив вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, которые ранее принадлежали ликвидированному рыболовному хозяйству. Уточняется, что для получения судебного решения директор фирмы и местный житель заключили договор купли-продажи о якобы приобретении этих объектов у организации. По данным ведомства, сама фирма не имела документов о собственности, в 2009 году ей уже было отказано в регистрации права на 60 этих объектов, в собственность было оформлено лишь семь из них.
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"Судье было известно о данных обстоятельствах, но, несмотря на это, он согласился на предложение и потребовал передать ему взятку в сумме 2 миллионов рублей за вынесение заведомо неправосудного решения, которым за мнимым покупателем будет признано право собственности на данное недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
По данным следствия, получив часть - 500 тысяч рублей, судья принял гражданское дело к своему производству и сократил взятку до 1 миллиона рублей. Оставшуюся часть взятки судья получил после вынесения нужного решения, которое затем было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда, указывает СК.
"Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, подозреваемого в совершении преступлений "Получение взятки в крупном размере" и "Вынесение заведомо неправосудного решения", - информирует СК. По первой статье судье может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф, по второй - лишение свободы до четырех лет.
Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Краснодарскому краю.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 19:03
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
2443031
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Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский краевой судКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
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