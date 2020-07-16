В пяти районах Липецкой области началась уборка урожая

ЛИПЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Аграрии . Аграрии Липецкой области начали уборку зерновых и зернобобовых культур в пяти из 18 районов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов

По его словам, на сегодняшний день собраны почти 32 тысячи тонны озимой пшеницы, ячменя и гороха. Средняя урожайность – 45,5 центнера с гектара.

Он уточнил, что первыми к обмолоту озимой пшеницы приступили в Добринском районе. Там уже собраны 16,5 тысяч тонн с 3,5 тысяч гектаров. А всего добринцам предстоит обмолотить более 60 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых.

Также уборка урожая стартовала в Грязинском, Усманском, Хлевенском и Липецком районах. По словам липецких аграриев, неустойчивая погода заставила их поволноваться. Однако они научились справляться с любыми погодными условиями. Всего в области предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур.

"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Уверен, что в этом году мы подтвердим свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства", - сказал Артамонов.