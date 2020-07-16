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Липецкая область
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В пяти районах Липецкой области началась уборка урожая
Аграрии Липецкой области начали уборку зерновых и зернобобовых культур в пяти из 18 районов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:29
липецкая область
липецкая область
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липецкая область

В пяти районах Липецкой области началась уборка урожая

13:29 16.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкУборка кукурузы на полях Липецкой области
Уборка кукурузы на полях Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Аграрии Липецкой области начали уборку зерновых и зернобобовых культур в пяти из 18 районов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день собраны почти 32 тысячи тонны озимой пшеницы, ячменя и гороха. Средняя урожайность – 45,5 центнера с гектара.
Он уточнил, что первыми к обмолоту озимой пшеницы приступили в Добринском районе. Там уже собраны 16,5 тысяч тонн с 3,5 тысяч гектаров. А всего добринцам предстоит обмолотить более 60 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых.
Также уборка урожая стартовала в Грязинском, Усманском, Хлевенском и Липецком районах. По словам липецких аграриев, неустойчивая погода заставила их поволноваться. Однако они научились справляться с любыми погодными условиями. Всего в области предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур.
"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Уверен, что в этом году мы подтвердим свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства", - сказал Артамонов.
Губернатор подчеркнул, что в региональном агпропромышленном секторе планируется активнее внедрять научные разработки и работать над тем, чтобы все лучшие технологии использовались на липецкой земле.
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