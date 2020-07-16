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В Еврокомиссии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Европейский союз всегда поддерживал и придерживается прозрачности и строгого соблюдения европейского и международного права в энергетике, заявил на... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:21
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
еврокомиссия
дмитрий песков
сша
украина
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, еврокомиссия, дмитрий песков, сша, украина, экономика

В Еврокомиссии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"

13:21 16.07.2020
33480
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Европейский союз всегда поддерживал и придерживается прозрачности и строгого соблюдения европейского и международного права в энергетике, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии, отказавшись прокомментировать угрозу возможных санкций со стороны США по проекту "Северный поток 2".
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Во-первых, мы не комментируем комментарии или угрозы, как вы их называете. ЕС в принципе санкционирует все компании, занимающиеся нелегальной деятельностью. ЕС всегда выступал за прозрачность и соблюдение правил европейского и международного права, касающегося энергетики. После вступления в силу газовой директивы в мае 2019 года строгие правила применяются ко всем трубопроводам для поставок из третьих стран", - сказал представитель ЕК.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу возможных американских санкций, назвал их попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Берлин
Вчера, 13:19
В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
3736103962
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореЕврокомиссияДмитрий ПесковСШАУкраинаЭкономика
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