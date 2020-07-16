Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов

Мишустин на заседании кабмина в четверг потребовал от правительства сократить сроки подготовки подзаконных нормативных актов, завершить эту работу в течение двух месяцев.

"Ряд министерств и ведомств тянет с подготовкой подзаконных актов годами. Сегодняшнее поручение председателя правительства в течение двух месяцев выполнить эту работу положительно скажется на реализации законодательных решений", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Он отметил, что правительство услышало депутатов.

"Мы считаем, это крайне важно и снимет многие проблемы, остающиеся нерешенными из-за отсутствия подзаконных нормативных актов", - сказал Володин.