Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574437014.html
Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по сокращению сроков подготовки подзаконных... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:05
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
https://ria.ru/20200716/1574436198.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_99:0:1630:1148_1400x0_80_0_0_d0877f47005e39c6451afa9f4b4c1cf7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_290:0:1438:1148_1400x0_80_0_0_70b24bdd4bcb8061dd5353f7950a01a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов

13:05 16.07.2020
179
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по сокращению сроков подготовки подзаконных нормативных актов.
Мишустин на заседании кабмина в четверг потребовал от правительства сократить сроки подготовки подзаконных нормативных актов, завершить эту работу в течение двух месяцев.
"Ряд министерств и ведомств тянет с подготовкой подзаконных актов годами. Сегодняшнее поручение председателя правительства в течение двух месяцев выполнить эту работу положительно скажется на реализации законодательных решений", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.
Он отметил, что правительство услышало депутатов.
"Мы считаем, это крайне важно и снимет многие проблемы, остающиеся нерешенными из-за отсутствия подзаконных нормативных актов", - сказал Володин.
Спикер Госдумы на прошлой неделе поручил профильным комитетам Госдумы проанализировать вопрос готовности всех подзаконных нормативных актов по принятым в последние годы законам, чтобы до отчета правительства в Думе передать эти сведения в кабмин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Вчера, 12:56
Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом
900002
Обсудить 0
Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
Санкт-Петербург
В Петербурге подтвердили еще 22 случая смерти пациентов с COVID-19
Производство преапрата Авифавир для лечения COVID-19
РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор предложил форму указания на данные от СМИ-иноагента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Логотип социальной сети Twitter
Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5%
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин
Рабочую поездку Путина в Крым перенесли на понедельник
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на пятницу вырос на 39 копеек
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость учитывать настроения россиян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин рассказал о работе по подготовке правительственных актов
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния