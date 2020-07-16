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В Омской области рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло до 5066, за сутки зафиксированы рекордные 117 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:53
2020-07-16T12:53
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ОМСК, 16 июл - РИА Новости.
Общее число случаев заражения коронавирусом
в Омской области
выросло до 5066, за сутки зафиксированы рекордные 117 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в четверг в минздраве региона.
Ранее оперштаб сообщал, что за сутки 15 июля были зафиксированы рекордные для Омской области 105 случаев заражения коронавирусом. В регионе при соблюдении масочного режима с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, а с 22 июня - детские сады, с 6 июля открылись фитнес-клубы, а за столами веранд разрешили усаживать более двух посетителей. На этом поэтапное смягчение режима повышенной готовности, который действует в Омской области, пока завершилось.
"За истекшие сутки (с 15 на 16 июля) зарегистрировано 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших – 5 066. Выздоровели за сутки 58 пациентов", - сообщили журналистам в минздраве региона.
По данным министерства, за весь период эпидемии в регионе вылечились 3 008 человек. За сутки после заражения новой инфекцией скончался один пациент, общее количество умерших с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Омской области - 48 человек.
В эфире радио "Монте-Карло" 16 июля глава минздрава Омской области Ирина Солдатова объяснила резкий рост количества инфицированных до 117 за сутки увеличением числа проведенных тестов. Так, по данным минздрава, в омских лабораториях проведено 249 176 исследований, за последние сутки медики сделали 4 311 тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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