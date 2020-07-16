В Омской области рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее оперштаб сообщал, что за сутки 15 июля были зафиксированы рекордные для Омской области 105 случаев заражения коронавирусом. В регионе при соблюдении масочного режима с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, а с 22 июня - детские сады, с 6 июля открылись фитнес-клубы, а за столами веранд разрешили усаживать более двух посетителей. На этом поэтапное смягчение режима повышенной готовности, который действует в Омской области, пока завершилось.