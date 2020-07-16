В Верхневолжье разработают допмеры поддержки областного ЛПК

ТВЕРЬ, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о необходимости продолжения комплекса как неотложных, так и стратегических мер поддержки лесопромышленного комплекса региона, являющегося одним из базовых в областной экономике.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопросы развития ЛПК области, реализация крупных инвестпроектов в ЛПК, рассматривались на совещании, в котором приняли участие представители предприятий леспрома Верхневолжья.
"Лесная отрасль – одна из базовых в экономике нашего региона. В целом по отрасли видим увеличение по налоговым поступлениям, выпуску продукции лесоперерабатывающего комплекса. Самое главное для нас – формирование баланса сырья и мощностей по переработке на территории региона. Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест", – отметил на совещании глава региона.
Пресс-служба напоминает, что 27 предприятий ЛПК вошли в список системообразующих компаний региона, финансово-экономическое состояние которых находится на особом контроле области.
По мнению губернатора, необходимо продумать вопрос о дополнительной помощи предприятиям ЛПК в вывозе древесины – речь идет о снятии ограничений на дорогах для специализированного транспорта.
Кроме того, глава региона отметил необходимость дополнительного обсуждения с представителями банковского сектора вопросов кредитования предприятий лесопромышленного комплекса.
На совещании Руденя поручил проработать специальную отраслевую программу для более активного трудоустройства жителей Тверской области, при необходимости – привлечения соотечественников из Беларуси, Украины, Молдовы.
Сейчас в лесопромышленном комплексе Тверской области действуют 340 предприятий, в отрасли заняты свыше 7 тысяч человек.