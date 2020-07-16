В Верхневолжье разработают допмеры поддержки областного ЛПК

"Лесная отрасль – одна из базовых в экономике нашего региона. В целом по отрасли видим увеличение по налоговым поступлениям, выпуску продукции лесоперерабатывающего комплекса. Самое главное для нас – формирование баланса сырья и мощностей по переработке на территории региона. Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест", – отметил на совещании глава региона.