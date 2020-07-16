Что делать, если хочешь стать спасателем-добровольцем?

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Добровольческое движение с каждым годом набирает обороты. Московские волонтеры не только оказывают социальную помощь, но и становятся спасателями, которых привлекают к аварийно-спасательным работам. Сайт "РИА Новости" узнал, что делать горожанам, желающим попасть в ряды спасателей-добровольцев в Добровольческое движение с каждым годом набирает обороты. Московские волонтеры не только оказывают социальную помощь, но и становятся спасателями, которых привлекают к аварийно-спасательным работам. Сайт "РИА Новости" узнал, что делать горожанам, желающим попасть в ряды спасателей-добровольцев в Москве , и как будет проходить их обучение.

С какого возраста берут в спасатели-добровольцы?

В отряды спасателей-добровольцев в Москве берут кандидатов строго от 18 лет. Возрастное ограничение, прежде всего, связано с физической нагрузкой во время обучения и дальнейшей работой.

Принимают только мужчин, или у девушек тоже есть возможность попасть в отряд?

Спасателем-добровольцем может стать любой желающий, вне зависимости от пола. Главное – это соответствие установленным требованиям для кандидата и осознанность выбора.

Нужно ли какое-то образование?

Полное среднее образование – обязательный критерий для вступления в отряд. В дальнейшем кандидатов обучают всем необходимым навыкам для работы.

А специальный опыт работы нужен?

Не нужен. Спасатель-доброволец – это квалифицированный волонтер. Вряд ли у кандидата в резервисты будет опыт работы по профилю. Но в отряде рады "смежникам" – ребятам из "Лиза Алерт", "Росавиаспаса" или студенческих формирований, таких как "Феникс". Приветствуется, если будущий спасатель учился на курсах первой помощи, промышленного альпинизма, владеет рабочей специальностью и умеет работать руками. В век компьютеров такие навыки становятся уникальными.

Очень важно, чтобы кандидат имел общее представление о работе спасателей-добровольцев, понимал специфику этой работы и адекватно оценил свои силы.

Где обучают спасателей-добровольцев?

Навыкам и умениям, необходимым спасателю, в Москве обучают на базе Учебно-методического центра департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы.

Обучение на спасателей-добровольцев дорогое?

Добровольцев обучают бесплатно в рамках программы развития добровольчества в Москве.

Сколько придется учиться?

Программа обучения рассчитана на 300 часов теоретических и практических занятий.

Чему именно учат в центре?

Навыкам оказания первой помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разных категорий, работе со специальным оборудованием, оказанию психологической помощи людям.

Всех добровольцев готовят по профилю поисково-спасательной работы. После окончания обучения ребята повышают компетенции самостоятельно, по профильным дисциплинам и, как правило, за свои средства.

Экзамены придется сдавать?

Да, по итогам обучения добровольцы проходят итоговую аттестацию. Необходимо сдать семь зачетов (теория и практика). После экзаменов кандидаты получают свидетельство о профессиональной подготовке и направление в аттестационную комиссию Москвы на сдачу испытаний на квалификацию "спасатель". С начала учебы до момента получения заветных "корочек" спасателя проходит примерно 6 месяцев.

Можно ли потом повысить свою квалификацию?

Можно и нужно.

Каждые три года спасатели-добровольцы обязаны подтверждать свою квалификацию перед аттестационной комиссией. При желании можно повысить ее до звания спасателя третьего, второго или первого класса. Для этого необходимо предоставить комиссии подтверждающие документы о том, что в межаттестационный период доброволец приобрел дополнительные компетенции, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ. Это может быть обучение по следующим специальностям: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, газодымозащитник, водитель маломерного судна и т.п.

Оборудование для работы нужно покупать самостоятельно?

Расходные материалы и рабочую форму добровольцы, как правило, приобретают самостоятельно.