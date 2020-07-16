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Что делать, если хочешь стать спасателем-добровольцем?
Добровольческое движение с каждым годом набирает обороты. Московские волонтеры не только оказывают социальную помощь, но и становятся спасателями, которых... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
москва, общество

Что делать, если хочешь стать спасателем-добровольцем?

12:18 16.07.2020 (обновлено: 13:39 16.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДобровольцы поисково-спасательного отряда "Спасрезерв" проводят учебный сбор в Московской области
Добровольцы поисково-спасательного отряда Спасрезерв проводят учебный сбор в Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июлРИА Новости. Добровольческое движение с каждым годом набирает обороты. Московские волонтеры не только оказывают социальную помощь, но и становятся спасателями, которых привлекают к аварийно-спасательным работам. Сайт "РИА Новости" узнал, что делать горожанам, желающим попасть в ряды спасателей-добровольцев в Москве, и как будет проходить их обучение.

С какого возраста берут в спасатели-добровольцы?

В отряды спасателей-добровольцев в Москве берут кандидатов строго от 18 лет. Возрастное ограничение, прежде всего, связано с физической нагрузкой во время обучения и дальнейшей работой.

Принимают только мужчин, или у девушек тоже есть возможность попасть в отряд?

Спасателем-добровольцем может стать любой желающий, вне зависимости от пола. Главное – это соответствие установленным требованиям для кандидата и осознанность выбора.
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Нужно ли какое-то образование?

Полное среднее образование – обязательный критерий для вступления в отряд. В дальнейшем кандидатов обучают всем необходимым навыкам для работы.

А специальный опыт работы нужен?

Не нужен. Спасатель-доброволец – это квалифицированный волонтер. Вряд ли у кандидата в резервисты будет опыт работы по профилю. Но в отряде рады "смежникам" – ребятам из "Лиза Алерт", "Росавиаспаса" или студенческих формирований, таких как "Феникс". Приветствуется, если будущий спасатель учился на курсах первой помощи, промышленного альпинизма, владеет рабочей специальностью и умеет работать руками. В век компьютеров такие навыки становятся уникальными.
Очень важно, чтобы кандидат имел общее представление о работе спасателей-добровольцев, понимал специфику этой работы и адекватно оценил свои силы.
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Где обучают спасателей-добровольцев?

Навыкам и умениям, необходимым спасателю, в Москве обучают на базе Учебно-методического центра департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы.

Обучение на спасателей-добровольцев дорогое?

Добровольцев обучают бесплатно в рамках программы развития добровольчества в Москве.
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Сколько придется учиться?

Программа обучения рассчитана на 300 часов теоретических и практических занятий.

Чему именно учат в центре?

Навыкам оказания первой помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разных категорий, работе со специальным оборудованием, оказанию психологической помощи людям.
Всех добровольцев готовят по профилю поисково-спасательной работы. После окончания обучения ребята повышают компетенции самостоятельно, по профильным дисциплинам и, как правило, за свои средства.
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Экзамены придется сдавать?

Да, по итогам обучения добровольцы проходят итоговую аттестацию. Необходимо сдать семь зачетов (теория и практика). После экзаменов кандидаты получают свидетельство о профессиональной подготовке и направление в аттестационную комиссию Москвы на сдачу испытаний на квалификацию "спасатель". С начала учебы до момента получения заветных "корочек" спасателя проходит примерно 6 месяцев.

Можно ли потом повысить свою квалификацию?

Можно и нужно.
Каждые три года спасатели-добровольцы обязаны подтверждать свою квалификацию перед аттестационной комиссией. При желании можно повысить ее до звания спасателя третьего, второго или первого класса. Для этого необходимо предоставить комиссии подтверждающие документы о том, что в межаттестационный период доброволец приобрел дополнительные компетенции, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ. Это может быть обучение по следующим специальностям: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, газодымозащитник, водитель маломерного судна и т.п.

Оборудование для работы нужно покупать самостоятельно?

Расходные материалы и рабочую форму добровольцы, как правило, приобретают самостоятельно.
Определенную технику и аварийно-спасательное оборудование московские формирования спасателей-добровольцев получают от правительства Москвы в рамках программы "Безопасный город". Кроме того, оснащение может выдаваться за счет участия в городских грантах.
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