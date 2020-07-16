В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Минтрансе В Минтрансе Московской области рассказали РИА Новости о необычных вещах, забытых пассажирами в общественном транспорте: это и вставная челюсть, и банные принадлежности, и стремянка. Всего с начала года люди оставили в подмосковных автобусах, на автовокзалах и автостанциях почти две тысячи предметов.

"С начала лета пассажиры чаще всего забывали в автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, документы, кошельки, телефоны… Среди необычных находок года - вставная челюсть, банные принадлежности, стремянка", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в общественном транспорте Подмосковья было найдено много сезонных вещей, среди которых зонтики, соломенная шляпа и солнечные очки. Наиболее интересными стали – удочки, воздушный змей и скейтборд, отметили в ведомстве.

"С учетом летних "потеряшек" суммарно около 1,9 тысячи единиц забыли пассажиры в транспорте региона с начала года. В летний период больше всего вещей оставили пассажиры в Коломне , Домодедово и Химках", - рассказали в пресс-службе.

За более ценными предметами, например, мобильными телефонами или ноутбуками, пассажиры часто возвращаются в тот же день, добавили в ведомстве. Найденные предметы отдают на хранение в диспетчерские службы филиалов, они хранятся там бесплатно до 6 месяцев. По истечении этого времени невостребованные вещи утилизируются, подчеркнули в пресс-службе.