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В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах
В Минтрансе Московской области рассказали РИА Новости о необычных вещах, забытых пассажирами в общественном транспорте: это и вставная челюсть, и банные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:10
коломна
московская область (подмосковье)
мострансавто
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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коломна, московская область (подмосковье), мострансавто, общество

В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах

12:10 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Автобус. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Минтрансе Московской области рассказали РИА Новости о необычных вещах, забытых пассажирами в общественном транспорте: это и вставная челюсть, и банные принадлежности, и стремянка. Всего с начала года люди оставили в подмосковных автобусах, на автовокзалах и автостанциях почти две тысячи предметов.
"С начала лета пассажиры чаще всего забывали в автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, документы, кошельки, телефоны… Среди необычных находок года - вставная челюсть, банные принадлежности, стремянка", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в общественном транспорте Подмосковья было найдено много сезонных вещей, среди которых зонтики, соломенная шляпа и солнечные очки. Наиболее интересными стали – удочки, воздушный змей и скейтборд, отметили в ведомстве.
"С учетом летних "потеряшек" суммарно около 1,9 тысячи единиц забыли пассажиры в транспорте региона с начала года. В летний период больше всего вещей оставили пассажиры в Коломне, Домодедово и Химках", - рассказали в пресс-службе.
За более ценными предметами, например, мобильными телефонами или ноутбуками, пассажиры часто возвращаются в тот же день, добавили в ведомстве. Найденные предметы отдают на хранение в диспетчерские службы филиалов, они хранятся там бесплатно до 6 месяцев. По истечении этого времени невостребованные вещи утилизируются, подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что для оперативного поиска забытой вещи пассажиру необходимо обратиться в диспетчерскую службу: назвать номер маршрута, направление движения автобуса и ориентировочное время пропажи, а также кратко описать потерянный предмет. При получении утерянного необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.
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