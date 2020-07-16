В МЧС оценили ситуацию с пожарами от поджогов сухой травы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 30 населенных пунктов пострадали от поджогов сухой травы с начала года, от природных пожаров пострадали два, рассказал замминистра Более 30 населенных пунктов пострадали от поджогов сухой травы с начала года, от природных пожаров пострадали два, рассказал замминистра МЧС , главный госинспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"С начала 2020 года в результате природных пожаров пострадали два населенных пункта, огнем уничтожено два жилых дома и восемь хозяйственных построек... Большой проблемой является несанкционированный пал сухой растительности, от которого с начала 2020 года пострадали 35 населенных пунктов", - заявил Супруновский в ходе видеоконференции.

Он отметил, что в 2019 году силы МЧС привлекались свыше 1,3 тысячи раз, в 2020 году - свыше 450 раз. В тушении участвовало в 2019 году 9,5 тысячи человек, в этом году - 3,5 тысячи спасателей.