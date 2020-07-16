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В МЧС оценили ситуацию с пожарами от поджогов сухой травы
Более 30 населенных пунктов пострадали от поджогов сухой травы с начала года, от природных пожаров пострадали два, рассказал замминистра МЧС, главный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС оценили ситуацию с пожарами от поджогов сухой травы

12:06 16.07.2020
27
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 30 населенных пунктов пострадали от поджогов сухой травы с начала года, от природных пожаров пострадали два, рассказал замминистра МЧС, главный госинспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
"С начала 2020 года в результате природных пожаров пострадали два населенных пункта, огнем уничтожено два жилых дома и восемь хозяйственных построек... Большой проблемой является несанкционированный пал сухой растительности, от которого с начала 2020 года пострадали 35 населенных пунктов", - заявил Супруновский в ходе видеоконференции.
Он отметил, что в 2019 году силы МЧС привлекались свыше 1,3 тысячи раз, в 2020 году - свыше 450 раз. В тушении участвовало в 2019 году 9,5 тысячи человек, в этом году - 3,5 тысячи спасателей.
Супруновский подчеркнул, что МЧС тесно взаимодействует с Россельхозом и региональными властями в работе по недопущению распространения огня от природных пожаров на населенные пункты.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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