https://ria.ru/20200716/1574432029.html
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 73
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 73 летальных случая,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:05
2020-07-16T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
самарская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости.
Еще три пациента с коронавирусом
скончались в Самарской области
, они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 73 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 167 человек с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 73 человека, в том числе мужчина 70 лет, страдавший сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, и две женщины: 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также онкологическим заболеванием, и 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 27 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 16 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, 14 человек заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6135 случаев заражения коронавирусом, 3812 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.