В Самарской области число жертв коронавируса достигло 73

САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Еще три пациента с Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 73 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 167 человек с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 73 человека, в том числе мужчина 70 лет, страдавший сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, и две женщины: 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также онкологическим заболеванием, и 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 27 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 16 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, 14 человек заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6135 случаев заражения коронавирусом, 3812 человек выздоровели.