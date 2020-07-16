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Распространение нового коронавируса
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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 73
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 73 летальных случая,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
самарская область
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество

В Самарской области число жертв коронавируса достигло 73

12:05 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 73 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 167 человек с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.
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"Всего в регионе… скончались 73 человека, в том числе мужчина 70 лет, страдавший сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, и две женщины: 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также онкологическим заболеванием, и 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 27 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 16 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, 14 человек заразились от ранее заболевших.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6135 случаев заражения коронавирусом, 3812 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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