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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574431348.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 39 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:57
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 39 тысяч

11:57 16.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 333 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 39 054.
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За тот же период скончались 11 человек. Общее число летальных случаев составило 1 605.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта, это был мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1500 человек, 68 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 90 496 находится на карантине, 28 928 выздоровели.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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