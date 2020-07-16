В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 39 тысяч

ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 333 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 39 054.
За тот же период скончались 11 человек. Общее число летальных случаев составило 1 605.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта, это был мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1500 человек, 68 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 90 496 находится на карантине, 28 928 выздоровели.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.