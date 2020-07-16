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В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Двадцать один пациент с коронавирусом в Ингушетии находится в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:40
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, происшествия

В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

11:40 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Двадцать один пациент с коронавирусом в Ингушетии находится в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3344 случая заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 167 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 70, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 22 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3366 человек. Выздоровел 2531 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7542 человек, остается под наблюдением 338 человек, в том числе 171 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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