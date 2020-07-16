В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Двадцать один пациент с Двадцать один пациент с коронавирусом в Ингушетии находится в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3344 случая заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализировано 167 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 70, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 22 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3366 человек. Выздоровел 2531 человек.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7542 человек, остается под наблюдением 338 человек, в том числе 171 – в условиях самоизоляции на дому.