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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574429896.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 156
Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 156,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:36
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 156

11:36 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 156, сообщили в четверг в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В среду сообщалось о 153 подтвержденных случаях COVID-19 и 124 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 156 граждан. Выздоровели 128 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 65 жителей, проведены 3319 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
"Состояние двух пациентов с подтвержденным COVID-19 тяжелое, четырех – средней тяжести", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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